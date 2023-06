Meteo, al via ondata di caldo: +42°C a Carbonia, le temperature massime di oggi

MeteoWeb

Iniziata la prima ondata di caldo della stagione proprio in concomitanza con l’arrivo del solstizio d’estate. Tempo stabile e picchi di temperatura oltre i +35°C in questi giorni, con picchi sui +40°C in Sardegna. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 20 giugno, in alcune località italiane:

+42°C a Carbonia

a Bosa +39°C a Badesi, Bulzi

a Bonorva, Fenosu +37°C a Oristano

ad Alghero, Lentini, Francofonte, Mineo, Aidone, Torano Scalo, Guidonia, Forlì +34°C a Roma, Vicenza, Bologna, Modena, Firenze, Foligno, Cosenza, Rende, Luzzi, Cropalati, Enna, Bronte, Caltagirone, Paternò, Pisticci, Tuglie, Faicchio

a Padova, Rovigo, Trento, Bolzano, Bressanone, Pordenone, Brescia, Mantova, Crema, Reggio Emilia, Parma, Ferrara, Imola, Cesena, Prato, Latina, Tivoli, Chieti, Siracusa, Trapani, Caltanissetta, Benevento, Santa Maria a Vico, Francavilla Fontana, Taurisano, Spinazzola +32°C a Milano, Monza, Cremona, Alessandria, Verona, Treviso, Piacenza, Pisa, Lucca, Empoli, Perugia, Terni, Orvieto, Frosinone, Palermo, Catania, Lecce, Taranto, Caserta, Avellino, Campobasso, Olbia

a Bergamo, Pavia, Lodi, Udine, Belluno, Rimini, Norcia, Spoleto, Napoli, Bari +30°C a Como, Lecco, Sondrio, Asti, Novara, Vercelli, Aosta, Vipiteno, Brunico, Arezzo, L’Aquila, Brindisi, Vieste, Termoli, Crotone

a Torino, Venezia, Trieste, Siena, Pescara, Reggio Calabria, Nuoro +28°C a Cagliari, Messina, Varese, Biella

