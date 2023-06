Ucraina, 29 villaggi colpiti dall’inondazione: Kherson sott’acqua dopo la rottura della diga | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il Ministro dell’interno ucraino, Igor Klymenko, che è stato nominato responsabile dell’emergenza inondazione dopo la rottura della diga di Nova Khakovka, ha detto che finora il disastro ha colpito 29 villaggi e insediamenti, 19 dei quali nella zona controllata da Kiev, sulla riva destra (occidentale) del Dnipro, e 10 su quella occupata dai russi.

Foto satellitari pubblicate sul sito della BBC mostrano che l’onda di piena del fiume Dnipro per la rottura della diga di Nova Khakovka è arrivata alla città di Kherson, la cui parte meridionale appare sommersa dall’acqua. La BBC mostra in combo una foto satellitare di Kherson del 5 giugno e una presa oggi, nella quale si vede chiaramente i quartieri a sud del fiume Kosheva, fino alla sua foce nel Dnipro, allagata, come tutti i terreni alluvionali a est del fiume principale.

Kherson sommersa dall'acqua dopo la rottura della diga

Le immagini degli allagamenti a Kherson, in Ucraina