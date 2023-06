Il vulcano più attivo delle Filippine in eruzione: si teme esplosione violenta, migliaia in fuga | FOTO

MeteoWeb

Il vulcano più attivo delle Filippine sta eruttando, emettendo lava che si riversa lungo i pendii, mettendo in allerta decine di migliaia di persone che potrebbero dovere fuggire rapidamente nel timore di un’esplosione violenta. Più di 12.600 persone hanno lasciato le comunità agricole entro un raggio di 6 km del cratere del vulcano Mayon in evacuazioni obbligatorie a causa dell’aumento dell’attività vulcanica dalla scorsa settimana. Altre migliaia, però, rimangono all’interno della zona di pericolo alle pendici del vulcani, un’area a lungo dichiarata off-limits per le persone ma dove generazioni di persone hanno vissuto e coltivato perché non hanno nessun altro posto dove andare.

Con il vulcano che ha iniziato ad espellere lava domenica notte, la zona ad alto rischio potrebbe essere ampliata se l’eruzione diventasse violenta, ha affermato Teresito Bacolcol, direttore dell’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia. Bacolcol ha affermato che se ciò accadrà, le persone in qualsiasi zona di pericolo estesa dovrebbero essere pronte a fuggire verso rifugi di emergenza. “Quello che stiamo vedendo ora è un’eruzione effusiva,” ha dichiarato Bacolcol all’Associated Press.

Giovedì l’allerta è stata innalzata al livello 3 su un sistema a 5 fasi, indicando che il vulcano era in uno stato di forte agitazione e che un’eruzione pericolosa era possibile in settimane o giorni. Con la lava che scorre lentamente, Bacolcol ha spiegato che il livello di allerta rimarrà a 3, ma potrebbe essere innalzato se l’eruzione diventerà pericolosa. L’allerta più alta, il livello 5, significherebbe che è in corso un’eruzione violenta e pericolosa per la vita con pennacchi di cenere che si lanciano nel cielo e flussi piroclastici surriscaldati che mettono in pericolo le comunità presenti alle pendici lussureggianti.

Mayon è uno dei 24 vulcani attivi nelle Filippine. L’ultima violenta eruzione è avvenuta nel 2018, con evacuazioni di decine di migliaia di persone. Nel 1814, l’eruzione di Mayon ha seppellito interi villaggi e provocato più di un migliaio di morti.