Allerta Meteo, grande ondata di caldo anche negli Stati Uniti d’America

L’allarme “rosso” per un’ondata di caldo senza precedenti in arrivo in Italia la prossima settimana è in prima pagina su tutte le testate del mondo: ma non è l’unica zona del pianeta colpita dal gran caldo in questi giorni. Infatti temperature estreme si stanno raggiungendo in tutto l’emisfero settentrionale: negli Stati Uniti, l’ondata record di calore riguarda un terzo dei cittadini, 113 milioni di persone dalla Florida al Texas alla California, fino allo stato nord-occidentale di Washington; in 27 milioni nei prossimi giorni potranno avere temperature oltre i 110 gradi Fareneith, ovvero oltre +43°C. A Phoenix, capitale dell’Arizona, questa temperatura è stata superata già per 15 giorni consecutivi, e in California sono scoppiati nuovi incendi. Secondo i meteorologi, nella desertica Valle della Morte californiana si potrebbe superare il record assoluto registrato nel 2020 e nel 2021, di +54,4°C.

In Europa, secondo l’Agenzia spaziale Ue, il Caldo record non colpirà solo la parte meridionale del continente (Italia, Grecia, Spagna) ma anche Francia, Germania e Polonia. In Grecia è stata decisa la chiusura dell’Acropoli nelle ore più calde per il secondo giorno consecutivo dopo che nei giorni scorsi c’erano stati casi di malori tra i visitatori del Partenone.

Il caldo non risparmia la costa sud del Mediterraneo, dove in Marocco è stato diffuso un allarme rosso. In Asia, molte regioni della Cina, compresa quella della capitale Pechino, stanno soffrendo di altissime temperature e anche nell’Est del Giappone si prevede che si arriverà a 38-39 gradi fra domani e lunedì.