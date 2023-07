Caldo, esperto: “nuovo record di luglio a Campobasso”

MeteoWeb

Cominciano a cadere i primi record di questa ondata di caldo sull’Italia, provocata da una poderosa risalita dell’Anticiclone africano. Un nuovo record di temperatura per il mese di luglio è stato stabilito oggi, lunedì 17 luglio, a Campobasso. “La temperatura massima di Campobasso è stata validata a +38,2°C per la giornata odierna. Superato il record di luglio di sempre. Questo valore è il secondo mai raggiunto dalla città di Campobasso dopo il +38,4°C di agosto del 2017″. Lo ha dichiarato il meteorologo Gianfranco Spensieri, direttore di Meteo in Molise. “Questo dato – ha aggiunto – ha valenza scientifica“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: