Caldo: in Piemonte superati i +38°C, -0,1°C sul Monte Rosa

MeteoWeb

Il picco del caldo oggi in Piemonte è stato registrato a Isola Sant’Antonio, nel Tortonese, a pochi chilometri dal confine con il Pavese: +38,2°C. Nel sobborgo alessandrino di Lobbi, temperatura massima di +36,1°C, +36°C a Sezzadio. La situazione idrica, intanto, è costantemente monitorata da Ato 6 (ente di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Alessandrino): nel fine settimana sono stati registrati consumi molto forti in alcune zone dell’Alessandrino che hanno provocato l’abbassamento dei livelli di scorta. Nel resto del Piemonte, +35,6°C ad Asti, +35,2°C nel centro di Torino (stazione Arpa ai Giardini Reali), +34°C a Novara. Agli oltre 4.500 metri della Capanna Margherita, sul Monte Rosa, la massima è stata di -0,1°C.

Le temperature saranno in ulteriore aumento domani. Di seguito, i dettagli del bollettino per ondate di calore diramato da Arpa Piemonte per i prossimi giorni.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: