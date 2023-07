Gran caldo in Sardegna: raggiunti i +45°C

MeteoWeb

Altra giornata con temperature roventi in Sardegna a causa della forte ondata di caldo africano in atto sull’Italia. Oggi si registrano punte di +45°C e valori diffusi di +43-44°C. La località più calda dell’isola è Guspini, nel Medio Campidano, con +45°C. Si registrano, inoltre, +44,8°C a Sanluri, Ballao, +44,7°C ad Asuni, +44°C a Samugheo, Bosa, Fenosu, Abbasanta, Gonnosfanadiga, Sestu, Barumini, +43°C a Oristano, Iglesias. A Cagliari, tra le città da bollino rosso, si sfiorano i +40°C. Le temperature sono destinate a salire anche domani.

Sarà un’intera settimana di passione per il caldo che insisterà sul Mediterraneo: la Protezione Civile regionale ha diramato una nuova allerta caldo fino al 22 luglio.

