Caldo, Sicilia rovente: quasi +48°C nel Siracusano | DATI

È stata una giornata dal caldo rovente per il Sud Italia, con le due isole maggiori a registrare le temperature più alte con picchi di +47-48°C. A Floridia (Siracusa), la stazione del SIAS che nel 2021 ha stabilito il record di temperatura più alta in Europa, oggi ha raggiunto i +47,8°C. È la temperatura più alta registrata oggi in Italia, a solo 1°C dal record storico dell’agosto del 2021. A Catania, alle 15 la temperatura ha raggiunto il picco di +47,6°C, secondo le rilevazioni effettuate dalla Protezione Civile della Regione Siciliana. La stessa temperatura è stata raggiunta a Priolo nel Siracusano. Spiccano anche i +47,1°C registrati a Lentini e Paternò, tra Siracusano e Catanese, +47,2°C a Noto, +46,9°C ad Augusta, +45°C a Francofonte e Ramacca Giumarra.

Palermo ha sfiorato i +47°C (+46,7°C), che hanno distrutto di oltre 1,5°C il record storico della serie che inizia nel 1791. In tutta la Sicilia, sono pochissime le località rimaste al di sotto della soglia dei +40°C, dimostrazione della ferocia dell’ondata di caldo che sta investendo l’isola e il Sud Italia.

