Clima, “i numeri dimostrano che l’aumento di CO2 ha impatti positivi, conseguenze disastrose dalla riduzione delle emissioni”

“La visione politica sul riscaldamento globale ha portato a dichiarare l’aumento dell’anidride carbonica atmosferica una minaccia esistenziale. Ma la determinazione delle Nazioni Unite a ridurre i livelli di anidride carbonica va contro i suoi obiettivi di porre fine alla fame nel mondo, promuovere la pace nel mondo e proteggere gli ecosistemi globali. Non riesce ad affrontare la domanda chiave relativa a questi tre obiettivi: quale percorso crea il bene più grande per la più grande moltitudine, ridurre o aumentare la CO 2 ? I numeri a partire dall’anno 2000 forniscono prove convincenti che l’aumento di anidride carbonica ha impatti positivi e la riduzione delle emissioni comporta conseguenze disastrose”. È quanto sostiene Ron Barmby, ingegnere professionista con un master in geoscienze e una carriera di 40 anni nel settore energetico che ha coperto 40 Paesi e cinque continenti, in un articolo pubblicato per la prima volta su Real Clear Energy il 6 luglio 2023. È autore di “Sunlight on Climate Change: A Heretic’s Guide to Global Climate Hysteria” ed è un orgoglioso membro della CO 2 Coalition, Arlington, Virginia.

La fame nel mondo

“La concentrazione atmosferica di CO 2 preindustriale (1850 circa) di 280 ppm (parti per milione) rispetto alle 420 ppm di oggi, un aumento del 50%. Nel frattempo, la popolazione mondiale è aumentata del 560%, da 1,2 miliardi a 8 miliardi. Quei 6,8 miliardi di persone in più vengono per lo più nutriti, e non è tutto a causa della produttività agricola umana, del controllo dei parassiti e della genetica delle piante”, continua Barmby.

“Le osservazioni della copertura vegetale della Terra dall’anno 2000 da parte del satellite Terra della NASA mostrano un aumento del 10% della vegetazione nei primi 20 anni del secolo. Chiaramente, qualcosa di diverso dall’agricoltura sta contribuendo a migliorare la crescita complessiva delle piante. In un recente studio supportato dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, il Dott. Charles Taylor e il Dott. Wolfram Schlenker hanno quantificato quanto di quell’inverdimento extra ha portato a cibo per il consumo umano dal 2000. Usando le immagini satellitari dei terreni coltivati degli Stati Uniti, hanno stimato che l’aumento di 1 ppm di CO 2 ha portato ad un aumento rispettivamente dello 0,4%, 0,6% e 1% della resa di mais, soia e frumento. Hanno anche estrapolato fino al 1940 e hanno suggerito che l’aumento del 500% della resa del mais e del 200% della resa della soia e del frumento invernale sono in gran parte attribuibili all’aumento di 100 ppm di CO 2 da allora. La fertilizzazione della CO 2 non sta solo rendendo più verde la Terra, ma nutre il fertilissimo genere umano”, scrive Barmby.

Pace nel mondo

“Sebbene l’aggiunta di CO 2 all’atmosfera non promuova la pace nel mondo, i tentativi di fermare le emissioni di CO 2 nelle democrazie occidentali hanno aumentato le emissioni di CO 2 , la ricchezza e l’influenza della Russia e della Cina totalitarie”, continua l’ingegnere. “Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea (UE), riferisce che la dipendenza dell’UE dal gas naturale importato è aumentata dal 15,5% del suo fabbisogno energetico nel 2000 al 22,5% entro il 2020. La Russia era il principale fornitore di gas naturale dell’Europa. Mantenere la sicurezza energetica dell’Europa nei suoi gasdotti non solo ha contribuito a finanziare l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2021, ma ha anche limitato le sanzioni economiche che l’Europa potrebbe imporre per rappresaglia”.

“Secondo la pubblicazione scientifica online Our World in Data, tra il 2000 e il 2020 le nazioni del G7 hanno perso il 13,8% della quota mondiale del PIL e la Cina ha guadagnato il 12%. L’Occidente (UE più Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone) ha trasferito la crescita del PIL alla Cina e la sicurezza energetica alla Russia ed è stato in grado di ridurre le emissioni di CO 2 dal 45% del totale mondiale nel 2000 al 25% nel 2020. Nello stesso periodo, le emissioni di CO 2 della Cina sono cresciute dal 14% del totale al 31%, portando ad un aumento del 39% delle emissioni globali totali di CO 2 . La conseguenza involontaria dei tentativi dell’Occidente di ridurre le emissioni di CO 2 è stata quella di sostenere le dittature cinese e russa e, nel caso della Russia, finanziare in parte l’invasione di un vicino sovrano e democratico, l’Ucraina”, scrive Barmby.

Ecologia mondiale

“Gran parte dell’impronta umana sulla Terra è da dove hanno origine i prodotti che consumiamo: li coltiviamo sulla superficie del pianeta o li estraiamo dall’interno della sua crosta. In una testimonianza alla commissione per l’energia e il commercio della Camera degli Stati Uniti nel 2021, Mark Mills, membro del Manhattan Institute, ha stimato che la sostituzione di ogni unità di energia da idrocarburi con energia da “tecnologie pulite” comporterebbe in media l’estrazione di 5-10 volte più materiali dalla Terra rispetto alla produzione di idrocarburi. Mills ha anche sottolineato che le aziende cinesi dominano la produzione e la lavorazione di molti elementi critici delle terre rare e che quasi tutta la crescita dell’estrazione mineraria dovrebbe avvenire all’estero, sempre più in aree selvagge fragili e ricche di biodiversità. La decarbonizzazione imporrà il pesante costo ambientale di un aumento senza precedenti dell’estrazione mineraria”, afferma Barmby.

Un ultimo numero

“Da quando El Niño ha indotto un moderno picco di temperatura media globale nel 1998, il riscaldamento globale è stato sostanzialmente pari a zero. I numeri non mentono. Consentire maggiori emissioni di CO 2 è meglio per porre fine alla fame nel mondo, promuovere la pace nel mondo e proteggere gli ecosistemi globali”, conclude Barmby.