Covid: allo studio i danni a cuore e cervello post vaccino

I vaccini COVID-19 hanno salvato milioni di vite e il mondo si sta preparando per un nuovo ciclo di richiami. Ma come tutti i vaccini, anche quelli contro il coronavirus possono causare effetti collaterali in alcune persone, tra cui rari casi di coagulazione anomala del sangue e infiammazione cardiaca. Negli ultimi mesi, però, quella che alcuni chiamano Long Vax ha ottenuto una maggiore accettazione da parte di medici e scienziati, e alcuni stanno lavorando per comprendere e trattare meglio i suoi sintomi. “Quando si vedono uno o due pazienti ci si chiede se sia una coincidenza”, dice Anne Louise Oaklander, neurologa e ricercatrice presso la Harvard Medical School. “Ma quando ne hai visti 10, 20”, continua la ricercatrice, “non puoi più fare a meno di pensare che il fumo non sia una coincidenza”.

I sintomi possono includere mal di testa persistenti, forte stanchezza e anomalie della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna. Compaiono ore, giorni o settimane dopo la vaccinazione e sono difficili da studiare. Ma i ricercatori e i medici stanno trovando sempre più spesso un allineamento con condizioni mediche note. Una è la neuropatia a piccole fibre, una condizione studiata da Oaklander, in cui i danni ai nervi possono causare formicolii o sensazioni simili a scosse elettriche, dolore bruciante e problemi di circolazione sanguigna.

La seconda è una sindrome più nebulosa, con sintomi talvolta scatenati dalla neuropatia delle piccole fibre, chiamata sindrome da tachicardia ortostatica posturale (POTS). Può comportare debolezza muscolare, oscillazioni della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna, affaticamento e nebbia cerebrale. I pazienti con sintomi post-vaccinazione possono presentare caratteristiche di una o entrambe le condizioni, anche se non soddisfano i criteri per una diagnosi. Entrambi sono comuni anche nei pazienti affetti da Long Covid, dove spesso vengono attribuiti a una reazione immunitaria eccessiva.

Collegamenti tra vaccini e long covid

Sebbene un numero maggiore di ricercatori stia prendendo sul serio il Long Vax, gli enti regolatori negli Stati Uniti e in Europa affermano di aver cercato, ma non trovato, un collegamento tra i vaccini COVID-19 e la neuropatia delle piccole fibre o POTS. “Non possiamo escludere casi rari”, afferma Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research della Food and Drug Administration statunitense, che supervisiona i vaccini. “Se un operatore ha qualcuno davanti a sé, potrebbe prendere sul serio il concetto [di] un effetto collaterale del vaccino”, afferma. Ma Marks si preoccupa anche dei “titoli sensazionali” che potrebbero fuorviare il pubblico, e sottolinea che i benefici dei vaccini superano di gran lunga i rischi.

Nonostante le incertezze, a marzo il Ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach ha riconosciuto che, sebbene rari, i sintomi simili a Long Covid dopo la vaccinazione sono un fenomeno reale. Ha dichiarato che il suo ministero sta lavorando per organizzare i finanziamenti per gli studi, anche se finora non ne è stato annunciato nessuno.

I ricercatori che studiano queste complicazioni si preoccupano anche di minare la fiducia nei vaccini COVID-19. Harlan Krumholz, cardiologo dell’Università di Yale, afferma che il timore che il movimento antivaccino possa sfruttare i risultati della ricerca lo ha fatto esitare all’inizio. Ma circa un anno fa, insieme all’immunologa di Yale Akiko Iwasaki, ha iniziato ad accogliere i pazienti post-vaccinazione in un nuovo studio chiamato LISTEN, che comprende anche pazienti Long Covid. Lo scopo è, tra l’altro, quello di correlare i sintomi con i modelli di cellule immunitarie nei campioni di sangue.

Gli effetti collaterali dei vaccini

“Sono convinto che ci sia qualcosa che non va” in questi effetti collaterali, dice Krumholz. “È mio dovere, se sono davvero uno scienziato, avere una mente aperta e scoprire se c’è qualcosa che si può fare”. SCIENCE FIRST ha scritto di questi problemi di salute nel gennaio 2022, descrivendo gli sforzi degli scienziati del National Institutes of Health per studiare e trattare le persone colpite. Uno studio su 23 persone è stato pubblicato come preprint nel maggio 2022, ma non è mai stato pubblicato. In seguito alla storia di Science, quasi 200 persone hanno contattato la rivista condividendo i loro sintomi post-vaccinazione.

Da allora la ricerca procede lentamente. Si tratta di “un risultato difficile da monitorare”, ha dichiarato a gennaio Tom Shimabukuro dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie a un comitato consultivo governativo. Tuttavia, si sono accumulati più di due dozzine di studi di casi che descrivono POTS o neuropatia delle piccole fibre in seguito a un’iniezione di COVID-19, indipendentemente dal produttore del vaccino.