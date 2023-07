La Farina di grano saraceno è senza glutine, ecco i valori nutrizionali

MeteoWeb

La farina di grano saraceno, priva di glutine e ricca di nutrienti, è una fonte eccellente di proteine, fibre, vitamine del gruppo B e minerali come magnesio, ferro e zinco. Grazie al suo basso indice glicemico, è ideale per chi segue diete a basso contenuto di carboidrati o per i diabetici. Vanta anche proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, può favorire la digestione e regolare il livello di zucchero nel sangue.

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà ed eventuali controindicazioni di questo alimento, tante curiosità e info utili.

Cos’è la farina di grano saraceno

La farina di grano saraceno è un tipo di farina ottenuta dalla macinazione dei semi del grano saraceno, una pianta a fioritura bianca o rosa appartenente alla famiglia delle Polygonaceae. Nonostante il suo nome, il grano saraceno non è un vero grano e non contiene glutine, rendendolo adatto per le diete senza glutine.

Per ottenere la farina, i semi maturi della pianta vengono raccolti e sottoposti a un processo di essiccazione per ridurre l’umidità. Successivamente, i semi essiccati vengono macinati finemente fino a ottenere una polvere di colore grigio-bianco o marrone chiaro, a seconda del grado di raffinazione desiderato. Ha un sapore caratteristico e un aroma leggermente terroso.

Tipi e varietà

La farina di grano saraceno può essere classificata in base al grado di raffinazione e alla tipologia di semi utilizzati. Ecco alcuni esempi:

Farina di grano saraceno integrale : questo tipo di farina è ottenuto dalla macinazione dei semi del grano saraceno interi, compresi il germe e il pericarpo. Ha un colore più scuro e un sapore più robusto rispetto alla farina raffinata;

: questo tipo di farina è ottenuto dalla macinazione dei semi del grano saraceno interi, compresi il germe e il pericarpo. Ha un colore più scuro e un sapore più robusto rispetto alla farina raffinata; Farina di grano saraceno chiarificata : è prodotta dalla rimozione parziale del pericarpo e del germe dai semi del grano saraceno. Rispetto alla farina integrale, ha un colore più chiaro e un sapore leggermente meno pronunciato;

: è prodotta dalla rimozione parziale del pericarpo e del germe dai semi del grano saraceno. Rispetto alla farina integrale, ha un colore più chiaro e un sapore leggermente meno pronunciato; Farina di grano saraceno tostata : alcune varietà di farina di grano saraceno vengono tostate prima della macinazione, conferendo alla farina un colore più scuro e un sapore più intenso;

: alcune varietà di farina di grano saraceno vengono tostate prima della macinazione, conferendo alla farina un colore più scuro e un sapore più intenso; Farina di grano saraceno con grani più fini o grossolani: la farina può essere macinata con grani più fini o grossolani, a seconda delle preferenze o dell’uso previsto.

Benefici e proprietà della farina di grano saraceno

La farina di grano saraceno vanta numerosi benefici e proprietà per la salute. Ecco alcuni esempi:

Nutriente : è una fonte ricca di proteine ad alto valore biologico, fibre, vitamine (B1, B2, B3) e minerali come magnesio, ferro e zinco;

: è una fonte ricca di proteine ad alto valore biologico, fibre, vitamine (B1, B2, B3) e minerali come magnesio, ferro e zinco; Basso indice glicemico : aiuta a mantenere stabili i livelli di zuccheri nel sangue, favorendo la regolazione dell’insulina;

: aiuta a mantenere stabili i livelli di zuccheri nel sangue, favorendo la regolazione dell’insulina; Proprietà antiossidanti : contiene flavonoidi e composti benefici per contrastare lo stress ossidativo e ridurre il rischio di malattie croniche;

: contiene flavonoidi e composti benefici per contrastare lo stress ossidativo e ridurre il rischio di malattie croniche; Supporto digestivo : le fibre possono favorire la regolarità intestinale e migliorare la salute del sistema digestivo;

: le fibre possono favorire la regolarità intestinale e migliorare la salute del sistema digestivo; Aminoacidi essenziali : contiene tutti gli aminoacidi essenziali necessari per la formazione delle proteine;

: contiene tutti gli aminoacidi essenziali necessari per la formazione delle proteine; Sazietà : crazie all’alto contenuto di fibre e proteine, può contribuire a una maggiore sensazione di sazietà, aiutando a controllare l’appetito;

: crazie all’alto contenuto di fibre e proteine, può contribuire a una maggiore sensazione di sazietà, aiutando a controllare l’appetito; Regolazione del colesterolo: gli antiossidanti e le fibre possono aiutare a mantenere i livelli di colesterolo sotto controllo.

Come sempre, è importante seguire una dieta bilanciata e consultare un medico in caso di dubbi specifici.

Grano saraceno e glutine

Come accennato, il grano saraceno non contiene glutine. È una pianta completamente diversa dal grano comune e appartiene a una famiglia botanica separata. Pertanto, questo alimento è naturalmente privo di glutine, rendendolo una scelta adatta per le persone con celiachia o sensibilità al glutine.

Le controindicazioni

La farina di grano saraceno è generalmente ben tollerata dalla maggior parte delle persone. Tuttavia, ci sono alcune controindicazioni da non trascurare:

Allergie : sebbene sia un caso raro, alcune persone potrebbero essere allergiche al grano saraceno o ai suoi componenti. In caso di reazioni allergiche, come eruzioni cutanee, gonfiore o difficoltà respiratorie, va interrotta l’assunzione;

: sebbene sia un caso raro, alcune persone potrebbero essere allergiche al grano saraceno o ai suoi componenti. In caso di reazioni allergiche, come eruzioni cutanee, gonfiore o difficoltà respiratorie, va interrotta l’assunzione; Ossalati : contiene queste sostanze, che possono contribuire alla formazione di calcoli renali in individui predisposti. Queste persone dovrebbero limitare il consumo di grano saraceno;

: contiene queste sostanze, che possono contribuire alla formazione di calcoli renali in individui predisposti. Queste persone dovrebbero limitare il consumo di grano saraceno; Interazioni farmacologiche : può contenere composti che possono interagire con alcuni farmaci. Si consiglia di consultare un medico in caso di dubbi;

: può contenere composti che possono interagire con alcuni farmaci. Si consiglia di consultare un medico in caso di dubbi; Antinutrienti: come molte piante, il grano saraceno contiene antinutrienti come gli acidi fitici, che possono legarsi a minerali come il ferro e lo zinco, riducendone l’assorbimento. Tuttavia, l’effetto è generalmente modesto e bilanciato dalla presenza di altri nutrienti.

In caso di preoccupazioni specifiche o condizioni di salute particolari, è sempre meglio consultare un medico.

Valori nutrizionali e calorie

I valori nutrizionali e le calorie della farina di grano saraceno possono variare leggermente a seconda del produttore e del grado di raffinazione. Di seguito i valori medi per 100 grammi di prodotto non raffinato:

Calorie: Circa 335 kcal

Carboidrati: Circa 71 g

Proteine: Circa 10 g

Grassi: Circa 3 g

Fibre: Circa 10 g

Vitamine del gruppo B: Niacina (B3), riboflavina (B2), tiamina (B1)

Minerali: Magnesio, ferro, zinco, potassio, fosforo

Si consiglia di consultare le informazioni nutrizionali riportate sull’etichetta del prodotto specifico per avere dati più precisi.

Farina di grano saraceno, le ricette

Ecco 2 ricette semplici con la farina di grano saraceno:

Crepes

150 grammi di farina di grano saraceno

2 uova

300 ml di latte

Un pizzico di sale

Olio o burro per ungere la padella

In una ciotola, mescolate la farina con le uova fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungete il latte gradualmente, continuando a mescolare per evitare grumi. Aggiungete un pizzico di sale. Scaldate una padella antiaderente, ungetela con olio o burro, versate un mestolo di impasto e distribuitelo uniformemente. Cuocete a fuoco medio finché le crepes non diventano dorate su entrambi i lati. Ripetete il processo con il resto dell’impasto. Servite le crepes con il condimento a vostra scelta, come prosciutto, formaggio o verdure.

Gnocchi

250 grammi di farina di grano saraceno

1 uovo

250 grammi di patate lessate e schiacciate

Un pizzico di sale

In una ciotola, mescolate la farina con le patate schiacciate e l’uovo fino a ottenere un impasto omogeneo. Aggiungete un pizzico di sale. Dividete l’impasto in piccole porzioni e rotolatele su un piano leggermente infarinato per formare dei cilindretti. Tagliate i cilindretti in pezzetti di circa 2 cm. Portate a ebollizione una pentola d’acqua salata, aggiungete gli gnocchi e cuoceteli fino a quando vengono a galla (circa 2-3 minuti). Scolate gli gnocchi e conditeli con il sugo a vostra scelta, come burro e salvia o sugo di pomodoro.

Farina di grano saraceno, i dolci

Dulcis in fundo, 2 ricette semplici di dolci con la farina di grano saraceno:

Pancake

150 grammi di farina di grano saraceno

2 cucchiai di zucchero

1 cucchiaino di lievito in polvere

Un pizzico di sale

2 uova

250 ml di latte

Olio di cocco o burro per ungere la padella

In una ciotola, mescolate la farina con lo zucchero, il lievito in polvere e il sale. Aggiungete le uova e il latte e mescolate fino ad ottenere una pastella omogenea. Scaldate una padella antiaderente, ungetela con olio di cocco o burro e versate un mestolo di pastella per formare i pancake. Cuoceteli a fuoco medio finché compaiono delle bollicine sulla superficie, quindi girateli e cuoceteli dall’altro lato. Servite i pancake di grano saraceno con sciroppo d’acero, frutta fresca o yogurt.

Torta di mele

200 grammi di farina di grano saraceno

100 grammi di zucchero di canna

2 cucchiaini di lievito in polvere

Un pizzico di sale

3 mele sbucciate e tagliate a fette sottili

2 uova

150 ml di latte

60 ml di olio vegetale

In una ciotola, mescolate la farina con lo zucchero, il lievito in polvere e il sale. Aggiungete le uova, il latte e l’olio e mescolate fino ad ottenere un composto liscio. Versate metà dell’impasto in una tortiera imburrata e infarinata, quindi copritelo con uno strato di fette di mele. Aggiungete il resto dell’impasto e terminate con un altro strato di fette di mele. Cuocete la torta in forno preriscaldato a 180°C per circa 30-35 minuti o fino a quando risulta dorata in superficie. Lasciate raffreddare prima di servire.