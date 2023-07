MeteoWeb

Anche oggi, 2 luglio, una domenica di freddo e maltempo al Sud Italia. In modo particolare nel basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia, ma non solo. Le spiagge sono quasi deserte, il clima è autunnale. A Torregrotta, nel messinese, sono caduti 20mm di pioggia. Ma su tutta la fascia tirrenica reggina e peloritana abbiamo accumuli tra 3 e 15mm, che non sono certo abbondanti ma bastano e avanzano per rovinare il mare e ogni tipo di attività all’aperto.

Le temperature sono crollate su valori autunnali: le massime si fermano a +25/+26°C lungo tutta la fascia tirrenica calabro-sicula, in modo particolare nel reggino e nel messinese, più esposte alle correnti fredde e umide provenienti dal Tirreno.

In settimana, già da domani, tornerà a splendere il sole ma il clima sarà gradevole, senza alcun eccesso di calore. Continua la fredda estate del Sud. Di seguito forniamo i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: