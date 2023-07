Maltempo, forte acquazzone in serata su Messina e Reggio Calabria: imponente Shelf Cloud sullo Stretto | FOTO

MeteoWeb

Un’imponente Shelf Cloud ha annunciato l’arrivo di un violento acquazzone questa sera a Reggio Calabria. La nube di maltempo estremo si è destata all’orizzonte peloritano sullo Stretto, vista dal Lungomare di Reggio Calabria nelle immagini a corredo dell’articolo, intorno alle 20:30. In pochi minuti è arrivata la tempesta. A Reggio Calabria sono caduti in pochi minuti 15mm di pioggia incentro con temperatura crollata a +21°C dopo una domenica già di per sé molto fredda per il periodo (temperatura massima di +27°C in città).

Tanta gente è stata sorpresa dalla pioggia e non è riuscita ad evitare un imprevisto “lavaggio“. Pioggia intensa anche a Messina, soprattutto nella zona sud della città.

