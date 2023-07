Le proprietà benefiche delle noci per il cuore e l’umore

MeteoWeb

Le noci sono un alimento altamente nutriente e salutare, ricco di benefici per la salute. Sono una fonte preziosa di acidi grassi omega-3, che favoriscono la salute del cuore e del cervello, riducendo l’infiammazione. Sono ricche di proteine vegetali, fibre, vitamine B e minerali essenziali come il magnesio, che favorisce la salute ossea e muscolare. La loro composizione lipidica è inoltre favorevole alla gestione del peso e alla salute metabolica. Consumare regolarmente noci può contribuire a ridurre il rischio di malattie cardiache, diabete di tipo 2 e alcuni tipi di cancro. Tuttavia, dato l’alto contenuto calorico, è importante consumarle con moderazione all’interno di una dieta bilanciata.

Scopriamo dunque, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà ed eventuali controindicazioni di questo alimento, tante curiosità e info utili.

Cosa sono le noci

Le noci sono i frutti del noce comune (Juglans regia), un albero deciduo appartenente alla famiglia delle Juglandaceae. Questa pianta è originaria dell’Asia centrale e sud-occidentale, ma è stata ampiamente coltivata in molte regioni del mondo per i suoi frutti e il legno pregiato. Il noce comune è un albero maestoso, di dimensioni notevoli, che può raggiungere un’altezza di 20-30 metri. In autunno, le foglie assumono sfumature gialle e arancioni prima di cadere.

La pianta ha una notevole longevità, con alcuni esemplari che possono vivere per secoli. Per quanto riguarda il clima, la pianta predilige regioni temperate con un clima fresco e umido. E’ resistente al freddo, ma non tollera bene periodi di siccità prolungata o eccessive temperature estreme.

La noce è costituita da diverse parti distintive. La parte esterna è il guscio, che avvolge il seme o nocciolo, il cuore commestibile. Quest’ultimo è ricoperto da una sottile membrana marrone, la pellicina. Sotto la pellicina, si trova il tegumento, una pellicola marrone più spessa. Nella parte interna della noce si trova l’endosperma, la parte principale commestibile, ricca di nutrienti e grassi sani. Il guscio protegge il seme durante la crescita, e la pellicina e il tegumento, anche se commestibili, possono conferire una leggera amarezza.

Tipi e varietà

Esistono molti tipi di noci, alcune delle quali sono comunemente consumate e altre meno conosciute. Ecco alcuni esempi:

Noci comuni (Juglans regia): le noci comuni sono le noci classiche che troviamo comunemente nei supermercati. Sono il frutto del noce comune e sono ricche di acidi grassi omega-3 e antiossidanti;

(Juglans regia): le noci comuni sono le noci classiche che troviamo comunemente nei supermercati. Sono il frutto del noce comune e sono ricche di acidi grassi omega-3 e antiossidanti; Noci pecan (Carya illinoinensis): originarie del Nord America, le noci pecan hanno un sapore dolce e burroso ed è spesso usata in dolci o insalate;

(Carya illinoinensis): originarie del Nord America, le noci pecan hanno un sapore dolce e burroso ed è spesso usata in dolci o insalate; Noci del Brasile (Bertholletia excelsa): conosciute anche come noci amazzoniche, provengono dalla foresta pluviale dell’Amazzonia ed sono ricche di selenio;

(Bertholletia excelsa): conosciute anche come noci amazzoniche, provengono dalla foresta pluviale dell’Amazzonia ed sono ricche di selenio; Noci macadamia (Macadamia integrifolia): priginarie dell’Australia, sono molto cremose e ricche di grassi monoinsaturi;

(Macadamia integrifolia): priginarie dell’Australia, sono molto cremose e ricche di grassi monoinsaturi; Noci pecan australiane (Carya aquatica): simili alle noci pecan tradizionali, ma con un guscio più sottile;

(Carya aquatica): simili alle noci pecan tradizionali, ma con un guscio più sottile; Noci di hickory (Carya spp.): esistono diverse varietà di alberi di hickory e le noci possono variare in forma e sapore.

Benefici e proprietà delle noci

Le noci sono un alimento altamente nutriente. Ecco alcuni benefici e le principali proprietà:

Ricche di acidi grassi omega-3 : contengono acidi grassi essenziali omega-3, come l’acido alfa-linolenico (ALA), che favoriscono la salute del cuore e del cervello, riducendo l’infiammazione e sostenendo la funzione cognitiva;

: contengono acidi grassi essenziali omega-3, come l’acido alfa-linolenico (ALA), che favoriscono la salute del cuore e del cervello, riducendo l’infiammazione e sostenendo la funzione cognitiva; Fonte di antiossidanti : sono ricche di antiossidanti, come la vitamina E, che aiutano a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi, sostenendo la salute generale e rallentando il processo di invecchiamento;

: sono ricche di antiossidanti, come la vitamina E, che aiutano a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi, sostenendo la salute generale e rallentando il processo di invecchiamento; Ricche di proteine e fibre : contengono proteine vegetali di alta qualità e fibre alimentari, che possono contribuire a una sensazione di sazietà, favorendo il controllo dell’appetito e la gestione del peso;

: contengono proteine vegetali di alta qualità e fibre alimentari, che possono contribuire a una sensazione di sazietà, favorendo il controllo dell’appetito e la gestione del peso; Benefiche per il cuore : studi hanno dimostrato che il consumo regolare di noci può aiutare a ridurre il colesterolo LDL (colesterolo “cattivo”) e migliorare i livelli di colesterolo HDL (colesterolo “buono”), riducendo così il rischio di malattie cardiache;

: studi hanno dimostrato che il consumo regolare di noci può aiutare a ridurre il (colesterolo “cattivo”) e migliorare i livelli di (colesterolo “buono”), riducendo così il rischio di malattie cardiache; Supporto per la salute metabolica : possono contribuire a migliorare la sensibilità all’insulina e aiutare a regolare i livelli di zuccheri nel sangue, con conseguenti benefici per le persone con diabete di tipo 2;

: possono contribuire a migliorare la sensibilità all’insulina e aiutare a regolare i livelli di zuccheri nel sangue, con conseguenti benefici per le persone con diabete di tipo 2; Favoriscono la salute ossea e muscolare : contengono importanti minerali come il magnesio e il calcio, che sono essenziali per la salute delle ossa e dei muscoli;

: contengono importanti minerali come il magnesio e il calcio, che sono essenziali per la salute delle ossa e dei muscoli; Benefiche per la salute del cervello : grazie agli acidi grassi omega-3, possono sostenere la salute cerebrale e migliorare le funzioni cognitive;

: grazie agli acidi grassi omega-3, possono sostenere la salute cerebrale e migliorare le funzioni cognitive; Riduzione del rischio di alcuni tipi di cancro : alcune ricerche suggeriscono che il consumo regolare di noci può essere associato a un ridotto rischio di sviluppare certi tipi di cancro, come quello al seno e al colon;

: alcune ricerche suggeriscono che il consumo regolare di noci può essere associato a un ridotto rischio di sviluppare certi tipi di cancro, come quello al seno e al colon; Aiuto per la salute della pelle : le proprietà antiossidanti delle noci possono contribuire a mantenere una pelle sana e luminosa;

: le proprietà antiossidanti delle noci possono contribuire a mantenere una pelle sana e luminosa; Benefici sull’umore: sono attribuiti alla loro ricchezza di nutrienti. Gli acidi grassi omega-3 favoriscono la salute cerebrale e possono ridurre il rischio di depressione. Il triptofano, un aminoacido nelle noci, aiuta a produrre serotonina, un neurotrasmettitore che regola l’umore e il benessere. Gli antiossidanti, come la vitamina E, combattono lo stress ossidativo e migliorano la salute generale. Il magnesio, un minerale delle noci, è associato a un minor rischio di depressione e ansia. L’effetto saziante delle noci aiuta a stabilizzare l’umore, mantenendo l’energia costante.

Tuttavia, è importante ricordare che le noci sono caloriche, quindi è consigliabile consumarle con moderazione, nell’ambito di una dieta equilibrata e varia.

Valori nutrizionali

I valori nutrizionali delle noci possono variare leggermente in base al tipo e alla varietà. Di seguito sono riportati i valori tipici per 100 grammi di noci comuni:

Calorie: circa 654 kcal

Grassi: circa 65.2 g (di cui saturi 6.1 g, monoinsaturi 8.9 g, polinsaturi 47.2 g)

Carboidrati: circa 13.7 g (di cui zuccheri 2.6 g, fibra alimentare 6.7 g)

Proteine: circa 15.2 g

Vitamine: soprattutto vitamina E (alfa-tocoferolo) e piccole quantità di vitamine del gruppo B, come la niacina (vitamina B3), acido pantotenico (vitamina B5) e piridossina (vitamina B6).

Minerali: ricche di minerali come il magnesio, il fosforo, il potassio, lo zinco e il calcio.

Acidi grassi omega-3: circa 9 g di acido alfa-linolenico (ALA), un acido grasso essenziale.

Le noci sono una fonte preziosa di grassi sani, proteine, fibre, vitamine e minerali. Tuttavia, a causa del loro elevato contenuto calorico, è importante consumarle con moderazione e includerle in una dieta bilanciata.

Quante noci mangiare al giorno?

La quantità di noci da consumare al giorno dipende dalle esigenze individuali e dalla dieta complessiva. In generale, una porzione ragionevole è di circa 28-30 grammi, corrispondenti a circa 5-6 noci. Questa quantità può fornire benefici per la salute senza aumentare eccessivamente l’assunzione calorica. Se volete dimezzare, 3 noci pesano circa 15 grammi e forniscono circa 95-100 calorie.

Le controindicazioni

Nonostante i numerosi benefici nutrizionali delle noci, vanno tenute presenti alcune controindicazioni:

Allergie : sono una delle principali cause di allergie alimentari. Le persone con allergia a questo alimento possono manifestare reazioni gravi, come prurito, gonfiore, eruzione cutanea, difficoltà respiratorie o anafilassi. In questi casi, è essenziale evitare completamente il consumo di noci;

: sono una delle principali cause di allergie alimentari. Le persone con allergia a questo alimento possono manifestare reazioni gravi, come prurito, gonfiore, eruzione cutanea, difficoltà respiratorie o anafilassi. In questi casi, è essenziale evitare completamente il consumo di noci; Elevato contenuto calorico : sono ricche di calorie e grassi. Se consumate in eccesso, possono contribuire al sovrappeso o all’aumento di peso. È importante includerle in modo controllato all’interno di una dieta equilibrata;

: sono ricche di calorie e grassi. Se consumate in eccesso, possono contribuire al sovrappeso o all’aumento di peso. È importante includerle in modo controllato all’interno di una dieta equilibrata; Interazioni con farmaci : alcune persone potrebbero avere interazioni con farmaci anticoagulanti o antipiastrinici, a causa dell’alto contenuto di acido alfa-linolenico (ALA);

: alcune persone potrebbero avere interazioni con farmaci anticoagulanti o antipiastrinici, a causa dell’alto contenuto di acido alfa-linolenico (ALA); Digeribilità: alcune persone possono avere difficoltà nella digestione di questo alimento a causa dell’alto contenuto di fibre e grassi. Consumarle in piccole quantità e masticarle adeguatamente può aiutare a migliorarne la digeribilità.

E’ consigliabile consultare un medico in caso di dubbi e/o se si hanno patologie o condizioni di salute specifiche.

Le noci fanno bene?

In sintesi e in conclusione, le noci fanno bene. Sono un alimento altamente nutriente, ricche di acidi grassi omega-3, antiossidanti, proteine, fibre, vitamine e minerali. Il consumo regolare è associato a benefici per la salute del cuore, del cervello e del metabolismo. Tuttavia, devono essere consumate con moderazione a causa dell’alto contenuto calorico.