Entra il Maestrale: forte mareggiata sul litorale romano

Dopo il grande caldo, il litorale romano, comprese Ostia, Fiumicino e altre località, è alle prese con un forte vento ed un’intensa mareggiata, non in assoluto inedita per fine luglio ma comunque non usuale. Il vento, rinforzatosi decisamente da metà pomeriggio con punte previste fino a stanotte dai 30 ai 40 nodi, ha costretto ad un fuggi fuggi progressivo dei bagnanti dalle spiagge. Le previsioni meteo marine indicano un crescendo della mareggiata fino alla prossima notte con onde fino a punte di 2,5 metri, per poi calare via via.

Responsabile di questa mareggiata il Maestrale che sta entrando sul litorale romano, con raffiche di vento molto sostenute sulla costa. Questo vento aiuterà anche ad abbassare le temperature: a Roma, si registrano mediamente 4°C in meno rispetto a 24 ore fa.

