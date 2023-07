Maltempo, violento downburst nel Ravennate: strage di alberi tra Cervia e Milano Marittima | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un violento temporale, accompagnato da un nubifragio e forti raffiche di vento lineari (downburst) si è abbattuto in tarda mattinata sul territorio ravennate, già provato da due alluvioni a maggio, lasciando una scia incredibile di danni. A Cervia, sul litorale, il forte vento ha abbattuto una sessantina di alberi, perlopiù pini. Nella maggior parte dei casi, le piante sono crollate in pineta; alcune invece sono finite sulle strade creando problemi. Le immagini a corredo dell’articolo sono impressionanti: sembra che la zona sia stata colpita da un tornado. I dati dall’area indicano raffiche di 90km/h a Forlì e 63km/h a Cesenatico.

In alcune aree pinetali di Milano Marittima per precauzione l’accesso è stato vietato. Protezione Civile e Vigili del Fuoco sono subito intervenuti per liberare le strade: si prevede che entro domani la situazione tornerà alla normalità. Nelle campagne del Faentino, le coltivazioni sono invece state danneggiate da una fitta gradinata.

Le impressionanti immagini del violento temporale su Milano Marittima

Foto









