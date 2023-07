Maltempo, si ingrossa torrente nella Bergamasca: salvi 400 ragazzini bloccati in baita | FOTO

MeteoWeb

Problemi, danni e disagi a causa del forte maltempo in Lombardia. A causa dell’ingrossamento di un torrente montano nei pressi della Baita Alpini di Lizzola, in provincia di Bergamo, 400 ragazzini sono rimasti bloccati. Allertati, i soccorritori hanno atteso che si abbassasse del livello delle acque e successivamente hanno posizionato delle corde per permettere il passaggio in sicurezza. I giovani sono stati scortati a gruppi di quattro dai soccorritori, dall’altra parte della riva. Le operazioni si sono concluse senza alcun ferito.

A Como ripristinato il servizio radio della Protezione Civile

In provincia di Como, il servizio radio di Protezione Civile e Areu 118 in mattinata è stato ripristinato. Il temporale che si era abbattuto nella notte tra l’11 e 12 luglio aveva causato il blackout di energia elettrica. “Per il ripristino – spiega l’assessore regionale Romano La Russa – sono state impiegate alcune squadre di volontariato di Protezione Civile del Comasco cui va il più sentito ringraziamento della Regione Lombardia“. Il loro intervento “ha consentito la rimozione degli alberi caduti, creando una piazzola dove, successivamente, un elicottero ha consentito di posizionare un generatore di corrente“. All’operazione hanno partecipato anche il gruppo comunale Protezione Civile di Como, l’associazione lupi di Maslianico, l’associazione Gesc Montano Lucino, il gruppo comunale Solbiate con Cagno, il Ccv di Como e la Provincia di Como.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: