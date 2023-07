Lombardia flagellata dal maltempo: albero su auto e finestre divelte, diversi feriti tra Brescia e Bergamo | LIVE

MeteoWeb

Nubifragio nella zona di Monza, grandinate nell’area di Mantova, pioggia e vento in provincia di Varese così come a Milano: è il pesante bilancio di una mattinata di forte maltempo in Lombardia. I vigili del fuoco sono intervenuti in tutta la regione, con particolare attenzione in Brianza dove si registra qualche sottopasso allagato, qualche tetto scoperchiato e diversi alberi caduti. Oltre 110 gli interventi dei vigili del fuoco. “Sono oltre 70 le tempeste di ghiaccio che nel mese di luglio hanno colpito la Lombardia“, ha reso noto Coldiretti regionale, basando la propria analisi su dati Eswd (European sever weather database). Nel Mantovano, in base alle prime stime i danni “ammonterebbero già a milioni di euro tra coltivazioni distrutte e strutture rovinate“. Tra Alto e Basso Mantovano, nelle prime ore della giornata, i chicchi di ghiaccio “più grandi di una palla da tennis” hanno colpito campi di mais, soia, pomodoro pronto per la raccolta, angurie, meloni, zucche. Danni anche a tetti di case e capannoni scoperchiati, oltre che a serre e pannelli fotovoltaici delle cascine.

Due lavoratori sono rimasti feriti durante il maltempo che in tarda mattinata si è abbattuto sul Bresciano dove vento forte e gradine hanno flagellato parte della provincia. L’incidente è avvenuto all’interno di un’azienda di Capriano del Colle e due 56enni sono stati travolti da alcune finestre che si sono staccate a causa del vento. Hanno riportato ferite alla testa e alle braccia. Entrambi sono stati trasportati in ospedale – due diversi del territorio – in codice giallo. Non sono in pericolo di vita.

Un albero, sradicato dal vento, è piombato su un’auto e ha ferito le quattro persone che viaggiavano a bordo in viale del Partigiano a Treviglio, comune in provincia di Bergamo. La donna alla guida, 39 anni, ha riportato un trauma alla schiena ed è stata ricoverata in ospedale, così come le due adolescenti – di 11 e 12 anni – che viaggiavano dietro e hanno traumi a spalla e gambe. Anche la quarta passeggera è in ospedale a Treviglio per un trauma al torace.

Circa 20 interventi di soccorso tecnico urgente per taglio piante, allagamenti e verifiche parti pericolanti sono stati effettuati in queste ore dai vigili del fuoco in provincia di Como. Gli interventi sono stati svolti nei comuni di Rovellasca, Rovello Porro, Mozzate e Turate.

