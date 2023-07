Maltempo Lombardia: 2ª grandinata in 3 giorni, un’altra notte da incubo nel Cremasco | FOTO

MeteoWeb

Niente tregua per il Cremasco: intorno alle 04:30, Crema e i paesi del circondario sono stati colpiti della 2ª devastante grandinata in 3 giorni nella provincia. Chicchi grandi come palline da golf e da tennis e vento fortissimo hanno creato il caos. Segnalati parabrezza sfondati, auto ammaccate, allagamenti, alberi sradicati o spezzati dalle raffiche. Decine gli interventi dei vigili del fuoco, impegnati in operazioni di messa in sicurezza e rimozione detriti con i volontari dei gruppi di Protezione Civile dei vari paesi interessati mobilitati in supporto agli specialisti del 115.

“Ormai è come se fosse una roulette russa: i temporali estivi, che un tempo guardavamo con gioia per il refrigerio dalla calura, ci stanno flagellando e producono ormai sempre più spesso fenomeni violentissimi. E c’è solo da sperare che non tocchi la tua città. Stavolta ha centrato in pieno Crema e Cremasco, svegliandoci con angoscia nel cuore della notte per il frastuono di grandine grossa come palline da tennis e vento fortissimo,” ha raccontato il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi. “In 38 anni di vita non ho mai assistito ad un evento atmosferico così violento. E ancora c’è chi nega il cambiamento climatico. Dobbiamo volere bene al nostro pianeta. Stiamo facendo troppo male alla terra e a noi stessi“.

