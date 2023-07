Maltempo Lombardia: una vittima e ingenti danni, Seveso e Lambro superano la soglia di criticità. Il punto

MeteoWeb

Una vittima e ingenti danni in diverse zone della Lombardia. Questo il bilancio provvisorio stilato dalla Protezione Civile per il maltempo che si è abbattuto sulla regione. La Sala operativa della Protezione Civile regionale, coordinata dall’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, ha emesso – alle ore 17.30 di oggi – il report che segue, relativo ai disagi causati dal maltempo che ha interessato la Lombardia nelle ultime ore. La vittima si è registra a Lissone, a causa della caduta di un albero. “Ai suoi familiari e ai suoi cari – dice l’assessore regionale alla Protezione Civile, Romano La Russa – giunga il cordoglio e la vicinanza della Regione Lombardia. Una tragedia tanto assurda quanto grave che colpisce un’intera comunità“.

Piogge e corsi d’acqua

Di seguito, i dettagli del report della Protezione Civile. A partire dalle ore 14 circa di questo pomeriggio, precipitazioni a carattere di rovescio e temporale, in spostamento da ovest verso est, stanno interessando l’Alta Pianura e la Fascia Prealpina. Localmente si stanno verificando anche rinforzi di vento e grandinate. Dal tardo pomeriggio è previsto un acutizzarsi dei fenomeni, che coinvolgeranno anche i settori di pianura e potranno essere di forte intensità. Nelle ultime 6 ore sono state registrate le seguenti cumulate di pioggia massime: Varese: 44mm Monza Brianza: 34mm Milano: 33mm Lecco: 29mm Bergamo: 25mm.

I livelli idrometrici dei principali corsi d’acqua monitorati attualmente si mantengono al di sotto delle soglie di allertamento, fatta eccezione per il Seveso e il Lambro che, rispettivamente, nelle stazioni di via Valfurva e di via Feltre, hanno superato la soglia di ordinaria criticità. Il livello dei due torrenti è attualmente in diminuzione.

Le segnalazioni ricevute

Provincia di Monza e Brianza Monza: molti alberi caduti, chiusi il Parco e la Stazione ferroviaria. Lissone: SOREU ha confermato alla SOR il decesso di una donna di 58 anni a causa della caduta di un albero, a seguito del maltempo. Busnago: tetto in amianto danneggiato dal temporale con conseguente dispersione di frammenti sulla strada. La SOR ha provveduto ad informare sindaco e ATS. In corso operazioni di rimozione di un albero caduto su SP176. Segnalati alberi caduti su auto a Bernareggio e Vimercate. Provincia di Milano Legnano: caduta di 3 alberi due dei quali su auto con persone a bordo, 2 persone soccorse dal 118. Allagamenti diffusi a sottopassi. Cerro Maggiore: segnalata una probabile tromba d’aria che ha abbattuto una serie di piante.

Milano: in viale Zara segnalata la caduta di alberi e grossi rami sulle autovetture in transito e parcheggiate al bordo strada. Nel quartiere Lambrate albero caduto in zona Politecnico. In corso evacuazione della comunità Exodus causa innalzamento del livello del Lambro nella stazione di via Feltre. ATM: la caduta di alberi in diverse strade ha danneggiato alcuni tratti della rete elettrica di alimentazione dei mezzi e ha imposto la chiusura di strade. Attivati servizi sostitutivi. M2 temporaneamente interrotta per alberi caduti tra Vimodrone e Cernusco sul Naviglio. Rho: tetto di un’abitazione danneggiato dal temporale. Cassano d’Adda: cedimento di una scarpata in viale delle Rimembranze con conseguente caduta di alberi. Città Metropolitana di Milano: attivati volontari Protezione Civile per interventi nel milanese zona Canegrate, San Giorgio su Legnano e Rescaldina, Busto Garolfo prevalentemente per taglio piante.

Provincia di Varese parecchi interventi per caduta alberi, allagamenti e tetti scoperchiati nella zona di Busto Arsizio, Caronno Pertusella, Gerenzano e Origgio. Provincia di Como 3 interventi per alberi pericolanti nella zona di Olgiate Comasco e limitrofi. Provincia di Lecco Nessun intervento.

Linee ferroviarie

Il servizio ferroviario sta subendo modifiche e interruzioni a causa dei danni subiti in diverse aree della rete lombarda. Le stazioni di Monza e Gallarate sono chiuse. Ritardi e variazioni per i treni delle linee S7, S8, S11, Regionali per Sondrio e Bergamo e sulla rete Ferrovienord S1, S2, S3, S4, Regionali per Como Nord, Varese Nord, Novara e Erba/Asso.

Rfi annuncia il “graduale ripristino della rete ferroviaria in Lombardia”. Secondo il gestore della rete di Fs, i tecnici hanno lavorato per il ripristino dell’infrastruttura in diversi punti della rete, ma “resta ancora sospesa la circolazione ferroviaria sulle linea Milano-Lecco, interrotta dalle 13.55 per danni nella stazione di Monza, dovuti al maltempo che ha provocato il danneggiamento della copertura della stazione stessa”. Riattivate invece le linee Milano-Chiasso da poco prima delle 17 e poco dopo anche la Rho-Gallarate. Tra Monza e Arcore ci sono invece ancora numerosi ostacoli da rimuovere dai binari. Poco dopo le 18 intanto è partito da Milano Porta Garibaldi il primo ‘Besanino’ in direzione di Lecco via Molteno, evitando dunque la tratta compromessa tra Monza e Arcore.

‘‘Alle 13.45 circa di oggi, a causa della fortissima ondata di maltempo che colpito la zona di Saronno, la sala operativa di Ferrovienord ha temporaneamente perso la connettività con i posti periferici e non era più in grado di avere il controllo sulla circolazione del ”ramo Milano” che è stata fortemente rallentata per l’applicazione delle procedure di gestione della circolazione in ”regime degradato”’‘. Lo rende noto la stessa società. ”Grazie all’attivazione immediata dei sistemi di backup e di ripristino, dopo circa 15 minuti si sono ripristinate le prime tratte in “disaster recovery”. Dopo 90 minuti, il sistema è tornato a funzionare per intero. La circolazione dei treni sulla rete Ferrovie enord sta subendo ritardi medi di 60 minuti, cancellazioni e limitazioni di percorso. Il personale di Ferrovienord continuerà nelle prossime ore a monitorare costantemente la situazione per garantire la funzionalità dei sistemi”.

Allerta meteo

‘Allerta arancione’ per rischio temporali e ‘allerta gialla’ per rischio idrogeologico, valida fino alle ore 18 di domani, martedì 25 luglio. Piano Provinciale fiume Oglio e torrente Val Rabbia – attivazione fase di ordinaria criticità scenario B (colate Val Rabbia) fino alle ore 18 del 25 luglio.

Decine interventi Vigili del Fuoco a Milano, Varese e Monza

Dal primo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in operazioni di prosciugamento, rimozione di alberi abbattuti e messa in sicurezza di coperture divelte: decine gli interventi svolti tra Milano, Varese e Monza Brianza, le province più colpite dal maltempo.

A Sesto San Giovanni chiusi giardini e parchi pubblici

A causa dello straordinario maltempo che sta colpendo in questi giorni la Lombardia e Sesto San Giovanni, è stata emessa un’ordinanza sindacale per disporre la chiusura la chiusura dei giardini, dei parchi pubblici e delle aree cimiteriali del territorio comunale fino a quando non saranno completati i lavori di verifica delle aree verdi. Lo rende noto il Comune. L’obiettivo del provvedimento è quello di tutelare l’incolumità pubblica e garantire il normale svolgimento dei lavori di tutela e ripristino dei luoghi colpiti dalle avverse condizioni meteo, tenuto conto della criticità segnalata dalle allerte meteo e dalle previsioni meteorologiche per i prossimi giorni. Si raccomanda ai cittadini la massima prudenza e attenzione. Un ringraziamento necessario è da rivolgere alla Protezione Civile, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e ai dipendenti del Comune che in questi giorni si stanno spendendo senza sosta sul territorio, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e l’ottimale lavoro di monitoraggio e rimozione delle zone danneggiate o a rischio.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: