Maltempo, improvvisa mareggiata nel nord delle Marche: fuggi fuggi dalle spiagge | VIDEO

MeteoWeb

Fuggi fuggi dal litorale tra Pesaro e Falconara (Ancona) nel pomeriggio di oggi. Intorno alle 17, si è verificata una improvvisa mareggiata che ha colpito mentre le spiagge erano piene di bagnanti. Il cielo è diventato improvvisamente scuro, forti raffiche di vento hanno sradicato decine di ombrelloni e le onde del mare hanno raggiunto la sesta fila dei lidi, con i lettini che galleggiavano, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Il fenomeno è durato solo pochi minuti ma è bastato a mettere in fuga i bagnanti. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o a cose.

Alcuni hanno addirittura pensato ad un’onda di maremoto ma molto probabilmente l’origine dell’insolito fenomeno è da ricondursi al nucleo temporalesco presente sull’Adriatico, all’altezza della costa settentrionale marchigiana. Si tratta dello stesso nucleo temporalesco che ha provocato devastazione in Emilia Romagna, con grandine grossa e persino un probabile tornado.

Bagnanti in fuga per un'improvvisa mareggiata a Pesaro

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: