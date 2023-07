Maltempo al Nord Italia: 1.000 interventi dei vigili del fuoco da ieri

MeteoWeb

Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco nel Nord/Est dell’Italia, duramente colpito dal maltempo. Sono già un migliaio le operazioni svolte da ieri tra Lombardia (400), Veneto (400) ed Emilia-Romagna (200), principalmente per alberi pericolanti, pali abbattuti e tetti divelti o danneggiati.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: