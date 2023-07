Maltempo Piemonte, devastante temporale ad Alba: grandine enorme e gravi danni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Violenti temporali stanno colpendo anche oggi il Piemonte dopo i fenomeni dei giorni scorsi. Una supercella ha scaricato grandine abbondante e fino a medie dimensioni nel Torinese, ma peggio è andata nel Cuneese. In particolare, ad Alba e nelle località vicine la grandine ha raggiunto dimensioni enormi: grossi pezzi di ghiaccio sono caduti dal cielo in una grandinata devastante che sicuramente produrrà danni all’agricoltura, ma anche ad auto, case ed arredi esterni. Le immagini a corredo dell’articolo sono impressionanti. Il temporale è stato accompagnato anche da un forte vento.

Violento temporale, con forte vento e grandine grossa ad Alba

Le immagini del violento temporale su Alba

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: