Maltempo Piemonte, supercella nel Torinese: grandine media e località imbiancate | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

È una giornata di forte maltempo al Nord. Dopo i temporali autorigeneranti nel Milanese, che in mattinata hanno scaricato accumuli intorno ai 100mm, forti temporali sono in atto anche in alcune zone del Piemonte, in particolare a sud di Torino e ad ovest di Vercelli. Nello specifico, una supercella ha scaricato grandine, anche di medie dimensioni, a sud di Torino. Il paesaggio si è imbiancato a Santena, dove gli accumuli di grandine sono abbondanti, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Segnaliamo, inoltre, 23mm di pioggia a Mongrando, 18mm a Biella, 17mm a Parella, 16mm a Nichelino, Varisella. Le temperature nel cuore del Piemonte, in pieno pomeriggio, sono comprese tra +21° e +22°C.

Forte grandinata imbianca Santena, nel Torinese

Intensa grandinata a Trofarello, nel Torinese

Altri forti temporali sono in atto sull’Appennino emiliano e nel nord delle Marche, mentre al Nord-Est, in particolare, in Veneto si è sviluppata un’imponente shelf cloud.

