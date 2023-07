Violenti temporali nel Nord della Lombardia: Varesotto flagellato dal maltempo | FOTO

MeteoWeb

Violenti temporali questa mattina nel Nord della Lombardia, con pioggia e vento forte. Al momento sono circa 300 le richieste di soccorso giunte ai vigili del fuoco per allagamenti, tagli pianta e tetti scoperchiati. Le province più colpite sono Varese, Milano, Como, Monza, Sondrio, Lecco e Bergamo. Oltre 200 vigili del fuoco sono al lavoro su tutta la regione per far fronte agli interventi.

Grande lavoro stamani per i pompieri di Varese. I comuni maggiormente interessati risultano quelli della bassa provincia: Tradate, Cassano Magnago, Cardano al Campo, Samarate e Venegono.

All’interno del perimetro dell’Ospedale di Tradate sono caduti alcuni alberi e si sono registrati danni e allagamenti che rendono difficile l’accesso e la viabilità all’interno della struttura e lo svolgimento di alcune attività. In particolare, come spiega una nota, “a causa del malfunzionamento degli ascensori e di problemi legati all’intermittenza del funzionamento degli impianti elettrici nelle prime ore della mattina, si è preferito rinviare l’attività delle sale operatorie, in attesa che i tecnici del Comune concludano le verifiche sulla rete cittadina, a massima garanzia della sicurezza dei pazienti“. Contemporaneamente, gli operatori della struttura tecnica aziendale sono all’opera dalle prime ore di oggi, sia per le verifiche sugli impianti interni, sia per rimuovere gli alberi caduti e ripristinare la viabilita’ interna. Dei tecnici stanno inoltre intervenendo per ripristinare l’accesso alla Tac mobile, in uso finché è in corso l’installazione della nuova macchina, poiché il percorso per raggiungerla è bloccato a causa dei danni del maltempo. In alcune stanze di degenza, poi, la forza del vento ha fatto spalancare le finestre e alcune foglie sono entrate nei locali, in particolare nel reparto di Pediatria, che si trova al terzo piano, senza conseguenza sui piccoli pazienti. In via Gradisca, sede della Casa di Comunità di Tradate, sono caduti degli alberi, la cui rimozione è in corso.

Tetti divelti, allagamenti e alberi caduti nel Nord della Lombardia

Il maltempo nella fascia prealpina a Nord di Milano ha generato disagi su diverse linee ferroviarie in ingresso nel capoluogo lombardo. Secondo quanto riferisce Trenord, a causa di guasti che si sono verificati in alcuni impianti della rete, i ritardi hanno raggiunto anche i 100 minuti, come nel caso del Malpensa Express numero 2926 diretto a Milano Centrale. Ritardi e soppressioni anche nella direttrice per Lecco-Sondrio, mentre il traffico in direzione di Como è apparso più regolare.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: