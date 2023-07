Maltempo Lombardia: alberi caduti, incidenti e persone bloccate in ascensore nella Bergamasca | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo ha flagellato la Lombardia dalla notte, provocando tanti danni a causa di nubifragi, forte vento e grandine. Raffica di interventi dei Vigili del Fuoco in provincia di Bergamo. Nel dettaglio, i pompieri hanno lavorato tutta la notte per alberi pericolanti a Torre Boldone, Clusone, Valsecca, Costa Valle Imagna, Costa Volpino, Locatello, Cerete e Algua. Alberi sulla strada rimossi anche in via Colle dei Roccoli a Bergamo, sulla provinciale 77 a Solto Collina, sulla 42 a Casnigo, in via Disdiroli a Locatello e in diverse strade di Pisogne. Problemi per alberi in strada a Lenna sulla ex statale 470, a Piario in via Speranza, a Colzate in via San Bernardino e a Camerata Cornello, Casnigo, Gormo, Moio de’ Calvi, nei pressi della galleria Montenegrone, a Torre de’ Roveri e sulla statale 49 a Gandellino, così come a Isola di Fondra.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti anche per incidenti provocati dal maltempo: a Ponte San Pietro e a Gazzaniga, dove una vettura è finita in un fossato. Lievi i feriti. Allagamenti in via Curie e via della Clementina a Bergamo, e ad Ardesio. Due interventi anche a Lovere e Dalmine per persone rimaste intrappolate in ascensore per via della corrente elettrica che è saltata. Segnalati anche incendi, che sono stati spenti, a Spirano, Bergamo, Bolgare, Calusco e Fara Gera d’Adda.

