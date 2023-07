Maltempo, violenti temporali in Piemonte: devastante grandinata a Borgosesia, vento a 90km/h nel Novarese | FOTO

MeteoWeb

Sono state una nottata e una mattinata di maltempo estremo per i settori alpini italiani, sferzati da nubifragi, forti raffiche di vento e grandine di grosse dimensioni. Come Lombardia e Trentino Alto Adige, anche il Piemonte è stato colpito dai fenomeni. In particolare, una fortissima grandinata si è abbattuta su Borgosesia, in provincia di Vercelli: pezzi di ghiaccio grandi come noci si sono abbattuti sul centro e sulle frazioni, accompagnati da raffiche di vento e scrosci violenti di pioggia. Si segnalano danni alle auto in sosta, a giardini e frutteti e anche alle coperture in plexiglass in alcune zone del cimitero.

Inoltre, un violento nubifragio si è abbattuto sull’alto Novarese questa mattina, con forte pioggia, in qualche caso mista a grandine, e violente raffiche di vento che hanno raggiunto i 90km/h. Vengono segnalati disagi e rallentamenti nella zona tra Arona e Oleggio dove si stanno svolgendo numerosi interventi dei Vigili del Fuoco per la rimozione degli alberi caduti sulle strade nei comuni di Gattico, Borgomanero, Veruno, Borgo Ticino. Un albero caduto poco dopo le 7 sulla SS527 nel tratto tra il ponte di ferro sul Ticino di Oleggio e Tornavento ha creato forti disagi: si è formata una coda di circa un chilometro in uscita da Oleggio. Vengono segnalati anche rallentamenti e probabili ritardi sulla linea ferroviaria tra Arona e Novara. La statale del Lago Maggiore è allagata tra Borgo Ticino e Castelletto Ticino, con conseguenti rallentamenti del traffico.

Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, nel corso della giornata potrebbero ripetersi altri temporali anche violenti.

