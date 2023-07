Allerta Meteo, maltempo estremo: fenomeni violentissimi tra Italia, Svizzera, Germania e Austria | MAPPE

MeteoWeb

E’ di nuovo autunno sul Nord Italia: temperature di gran lunga inferiori alle medie del periodo, persino sotto i +20°C in pieno giorno, e pioggia incessante con forti temporali da ieri sera. Dopo le grandinate notturne in Trentino Alto Adige, forti piogge e temporali imperversano su gran parte del settentrione da questa mattina attraversando le aree alpine e prealpine da ovest verso est. In questo momento abbiamo, in pieno giorno, appena +18°C a Como e Sondrio, +19°C a Trento, +20°C a Bolzano, Bergamo, Varese e Belluno, +22°C a Novara, +23°C a Milano e Udine.

Il maltempo è particolarmente intenso in Lombardia, dove abbiamo avuto le precipitazioni più abbondanti: 92mm di pioggia a Schilpario (Bergamo), 86mm ad Andalo Valtellino (Sondrio), 83mm a Novelle di Sellero (Brescia), 75mm a Noceno di Vendrogno (Lecco) e Sellero (Brescia), 74mm a Rasura (Sondrio) e Morbegno (Sondrio), 70mm a Cedegolo (Brescia). Tra le principali città, sono caduti fino al momento 49mm di pioggia a Sondrio, 28mm a Cantù, 27mm a Trento, 21mm a Como, Varese e Verbania, 20mm a Busto Arsizio, 17mm a Pordenone, 14mm a Belluno, 13mm a Bolzano.

Ma il grosso del maltempo deve ancora iniziare. Conclusa questa sfuriata temporalesca, nel pomeriggio di oggi ne inizierà un’altra che tra stasera e domattina flagellerà tutta l’area alpina interessando il Nord Italia in modo molto più estremo, violento e diffuso, fin nel cuore della pianura Padana. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli sono impressionanti in termini di precipitazioni attese nella serata odierna, non solo al Nord Italia ma anche in Svizzera, Austria e Baviera: tutta l’area alpina sarà colpita da piogge alluvionali con oltre 100–150mm di pioggia in varie località, grandine molto grossa, venti impetuosi e possibili trombe d’aria.

Il maltempo si prolungherà anche nella prossima notte quando, oltre a flagellare la Germania meridionale, in Italia i fenomeni temporaleschi più intensi si spingeranno fino a Sud del Po tra Lombardia ed Emilia Romagna, nelle zone più calde dove ieri la colonnina di mercurio ha sfiorato i +40°C, e quindi dove i fenomeni temporaleschi saranno ancora più violenti.

La situazione è davvero molto estrema: il centro europeo ESTOFEX ha previsto grandine enorme, dalle dimensioni di meloni, con un diametro di 10cm proprio nel cuore del Nord Italia questa sera, in modo particolare in Lombardia. Se la previsione venisse confermata, si tratterebbe di fenomeni devastanti per il territorio. Consigliamo la massima prudenza.

