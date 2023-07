Maltempo, nuova Allerta Meteo estrema di Estofex: “stasera al Nord Italia grandine grossa come meloni”

MeteoWeb

Il centro europeo ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ieri ha azzeccato con estrema precisione l’allerta meteo diramata per l’Europa centro/occidentale con i violenti temporali che nella scorsa notte hanno colpito Francia, Svizzera, Germania e anche l’estremo Nord dell’Italia, con grandine enorme, piogge estreme e temperature in picchiata. I fenomeni più violenti in assoluto si sono verificati proprio nell’area indicata con il “livello 3” di allerta, che oggi nel nuovo bollettino per questa sera e la prossima notte, è indicata proprio nel cuore del Nord Italia, tra Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto.

Oggi, infatti, continuerà il gran caldo sull’Italia ma poi in serata avremo temporali violentissimi al Nord, provenienti dall’Europa centrale. Svizzera, Germania meridionale e Austria verranno flagellate da fenomeni violenti che stavolta si estenderanno maggiormente nel nostro Paese, colpendo in pieno il Piemonte, la Lombardia, il Trentino Alto Adige, le zone più settentrionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia e poi nella notte anche l’Emilia Romagna, il cuore della pianura Padana dove ieri pomeriggio la colonnina di mercurio ha sfiorato i +40°C in molte località. Attenzione anche alla Liguria: tra Genova e La Spezia i temporali saranno intensi anche qui.

Allerta Meteo: il nuovo bollettino Estofex per le prossime ore

Il nuovo bollettino di allerta meteo di Estofex prevede un “livello 3” sul Nord Italia e sull’estremo Sud della Svizzera, “principalmente per grandine molto grande e, in misura minore, per le forti raffiche di vento, le precipitazioni molto intense e il rischio di tornado“. Nello stesso bollettino c’è un “livello 2” di allerta per tutta l’area alpina, anche qui per “grandine grande e molto grande, venti dannosi e precipitazioni molto abbondanti“. Tutto intorno in un’area vasta ed estesa dai Pirenei al Caucaso, c’è un “livello 1” come possiamo osservare dalla mappa di allertamento a corredo dell’articolo.

Gli esperti meteorologi di Estofex spiegano la situazione sinottica che determina questo tipo di maltempo sulla macro-regione alpina e poi entrano nello specifico dei fenomeni meteo estremi attesi nelle prossime ore. “I modelli numerici di previsione del tempo suggeriscono che la convezione diurna alimenterà forti temporali convettivi pomeridiani sulle Alpi e sui loro fianchi settentrionali, orientali e meridionali in diverse località, nonchè a valle del Massiccio Centrale e di altre catene montuose inferiori. Individuare le posizioni esatte dei temporali è complicato, tuttavia l’iniziazione dovrebbe essere molto diffusa. L’ambiente è chiaramente favorevole alle condizioni meteorologiche avverse, comprese le supercelle con il rischio di grandi grandinate e forti venti. Le tempeste inizieranno nella tarda mattinata o nel primo pomeriggio e potrebbero presto aumentare di livello, ponendo una minaccia di raffiche di vento localmente estreme, superiori ai 115km/h, su gran parte di Austria, Alto Adige, Slovecchia, Ungheria e Slovenia. In quest’area avremo anche grandinate grandi e molto grandi, con diametro dei chicchi superiore a 5 centimetri, e precipitazioni molto intense“.

“Nell’estremo sud-est della Francia – si legge ancora nel bollettino – e nel nord/ovest dell’Italia, e nella Svizzera meridionale, c’è una maggior certezza che si svilupperanno uno o più supercelle temporalesche. I valori di CAPE sono ideali per innescare temporali che produrranno grandine molto grande, dal diametro di 5 centimetri o forse anche di 10 centimetri (significa chicchi con il diametro di un melone giallo! ndr). Inoltre, i forti venti e le precipitazioni molto abbondanti preannunciano grandi rischi per il territorio. Per questo motivo, per quest’area abbiamo emesso un livello 3. In tutta l’Italia nord/orientale e in Slovenia c’è alta probabilità che forti temporali si propaghino sulle pianure durante la tarda serata, con grandinate molto violente, vento intenso e forti piogge. Fenomeni analoghi anche in Francia, Svizzera e Germania meridionale“.

