Maltempo estremo Oltralpe, vasto sistema a mesoscala tra Francia e Svizzera: grandine enorme e raffiche di vento di oltre 100km/h | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un vasto sistema a mesoscala, ampio centinaia di chilometri, è in atto tra Francia, Svizzera e Germania, lambendo le aree alpine. Sta producendo piogge forti, forti raffiche di vento e grandine grossa, con oltre 50.000 fulminazioni registrate finora. Incredibili le immagini che arrivano dalla Francia, dove la grandine ha raggiunto dimensioni enormi. È il caso di Neulise, nella Loira, dove dal cielo sono caduti pezzi di ghiaccio fino a 10cm di diametro, o anche di Gannat, nell’Allier, dove è caduta grandine dalle dimensioni di una palla da tennis, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Ovviamente, grandine di tali dimensioni non può che provocare danni enormi, con auto e case danneggiate.

La grandine è caduta anche su parte dell’autostrada A72, tra Saint-Étienne e Clermont-Ferrand, nel Dipartimento del Puy-de-Dôme: segnalati “chicchi” dalle dimensioni di una pallina da ping pong.

Un forte temporale ha colpito anche Strasburgo, producendo potenti raffiche di vento e notevoli accumuli di grandine. A causa delle forti raffiche di vento associate ad un temporale, il tetto di un supermercato è crollato a Dijon, nel Dipartimento della Côte-d’Or. A Dijon, sono state registrate raffiche di vento fino a 109km/h.

Violento temporale si abbatte su Strasburgo

Violenti temporali in Francia, crolla il tetto di un supermercato a Dijon

Météo France aveva diramato l’allerta meteo rossa su cinque dipartimenti nell’est della Francia proprio a causa del rischio di temporali violenti con fenomeni estremi. Questo maltempo interesserà anche le aree alpine italiane nelle prossime ore, con rischio di sconfinamenti anche nelle aree di pianura: è alto il rischio di nubifragi, grandine e forti raffiche di vento. In serata, l’Alto Adige è già stato colpito dai primi forti temporali, che hanno provocato grandine grossa e conseguenti danni.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: