Maltempo Veneto: oltre un centinaio di interventi tra Agordino, Cadore e Comelico

MeteoWeb

Sono stati oltre un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo che ha colpito dal tardo pomeriggio di ieri, martedì 18 luglio, il Veneto, ed in particolare l’Agordino, il Cadore e il Comelico. I vigili del fuoco hanno operato con 200 uomini del comando di Belluno, delle sei sedi permanente dei 24 distaccamenti volontari e con il supporto di squadre regionali provenienti dai comandi di Treviso, Padova, Vicenza e Verona e l’utilizzo di 7 autoscale. Aperti nella serata di ieri i COC (Centro operativo Comunale) a Santo Stefano Cadore e Calalzo. Sono in corso questa mattina gli ultimi interventi per la messa in sicurezza delle coperture dei tetti e degli alberi pericolosi.

Una coppia di escursionisti ungheresi in difficoltà per il forte maltempo che si è abbattuto ieri sera sulle montagne del Veneto, è stata recuperata ieri sera dalle squadre del Soccorso alpino della Val Comelico e della Guardia di finanza di Auronzo (Belluno). I due erano rimasti bloccati mentre stavano affrontando la Ferrata Roghel, sul versante veneto del Monte Popera, a Padola. Erano stati investiti dal maltempo nel tragitto e avevano trovato un riparo di fortuna per lasciare passare il forte temporale. Attardatisi, perso l’orientamento e un spaventati, arrivati all’uscita del tratto attrezzato, nel ripido canale che dà verso il Comelico, avevano chiesto aiuto. Tredici soccorritori li hanno raggiunti a circa 2.400 metri di quota, e li hanno accompagnati fino al Rifugio Berti, dove hanno passato la notte. L’intervento si è concluso alle 2.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: