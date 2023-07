Maltempo Veneto, tanti danni nel Vicentino: a Longare la croce del campanile si stacca e cade su un’auto | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Sono già 50 gli interventi eseguiti dai Vigili del Fuoco per i temporali che la notte scorsa hanno interessato intensamente la provincia di Vicenza. Le squadre sono intervenute soprattutto nei comuni del basso vicentino: Arcugnano, Castegnero, Nanto, Longare, Brendola, Vicenza, Montegaldella, Zovencedo, Lonigo, Villaga, Sovizzo e Altavilla, per il taglio di piante e la messa in sicurezza di copertura e la rimozione di elementi pericolanti. A Longare il vento ha staccato la Croce del campanile che è caduta sopra l’auto del parroco.

Maltempo Veneto, a Longare la croce del campanile si stacca e cade su un’auto

