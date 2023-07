Recuperate le macchine travolte dalla frana al Passo Gardena: danni ingenti | FOTO

MeteoWeb

Sono state recuperate le macchine che ieri sera sono state travolte da una enorme frana sul parcheggio del Pisciadú, alla base del sentiero della ferrata Tridentina, dopo i violenti temporali che hanno colpito l’Alto Adige. I proprietari erano stati rintracciati già in nottata ma ora è arrivata la conferma definitiva: la frana non ha causato vittime. Ma è stato solo per pura casualità che non si è avuta una strage. Il parcheggio in questo periodo della stagione, infatti, di solito è molto frequentato: fortunatamente ieri sera non c’era nessuno.

