Maltempo Venezia, grandine enorme in Laguna: panico sul vaporetto | VIDEO

Momenti di panico alle 7 di questa mattina a Venezia dove, sulla Laguna, s’è verificata una grandinata impressionante. Dal cielo sono cadute vere e proprie palle di ghiaccio che si sono fiondate in mare con violenza inaudita. I passeggeri del vaporetto che collega il Lido a San Marco hanno vissuto momenti di vero panico.

