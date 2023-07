Previsioni Meteo Lombardia: temperature in aumento, “disagio da calore”

MeteoWeb

“Sul nord Italia flusso occidentale in quota, con avvezione di aria a tratti umida dai quadranti meridionali ma in tendenza ad attenuarsi a fine giornata. Rovesci e temporali probabili sui settori occidentali della regione e su le fasce alpina e prealpina. Da sabato progressiva espansione dall’Africa settentrionale di un’area di alta pressione di matrice subtropicale, con giornate soleggiate e stabili. Aumento sensibile delle temperature e del disagio da calore associato, che si assesta su valori elevati in pianura e nei fondivalle da domenica a metà settimana entrante“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani fino al mattino ovunque sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio cumuli ad evoluzione diurna sui rilievi, con addensamenti più compatti sul Nordovest

Precipitazioni: rovesci o temporali isolati nel pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini, con maggior probabilità sui relativi settori centrali ed occidenta

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieggero o moderato aumento. In pianura minime intorno a 22 °C, massime intorno a 35 °C.

Zero termico: a circa 4700 metri, in abbassamento intorno a 4400 metri dal pomeriggio.

Venti: in pianura e nelle valli da deboli a moderati, variabili o a regime di brezza. In quota moderati da sudovest, in rinforzo dal tardo pomeriggio.

Altri fenomeni: disagio da calore tra moderato e forte in pianura e fondivalle.

