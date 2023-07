Record di caldo sulle montagne cuneesi, +1,6°C ad oltre 4.000 metri sul Monte Rosa: notte tropicale in quota

MeteoWeb

L’ondata di caldo in atto sull’Italia ha stabilito nuovi record di caldo, per il mese di luglio, sulle montagne cuneesi. La rete di Arpa Piemonte (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato i nuovi primati per una serie di stazioni sopra i 1.200 metri di altitudine: +32°C a Canosio, in Val Maira, +30,4°C a Valdieri, in valle Gesso, +28,5°C a Pontechianale, in Val Varaita ed Elva, in valle Maira. E questa mattina il termometro è andato abbondantemente sopra lo zero anche sul Monte Rosa: registrata una massima di +1,6°C ai 4.454 metri della Capanna Margherita, nel territorio di Alagna Valsesia (Vercelli).

Eccezionali anche i valori delle temperature minime, degni di una notte tropicale, ossia con valori che non scendono sotto i +20°C, complice una calda ventilazione di Foehn. A Ceresole Reale non si è scesi sotto i +24°C; notevoli anche le minime di +23,4°C a Vinadio S. Bernolfo (1695 metri), +23,4°C a Diga del Chiotas (2020 metri), +23,4°C a Limone Pancani (1875 metri), +22,6°C a Castelmagno (1755 metri), +21,1°C ad Acceglio Collet (1984 metri).

Intanto, mentre in pianura domina il caldo, nel primo pomeriggio sulle Alpi settentrionali del Piemonte sono in atto alcuni rovesci o locali temporali di calore, con possibili brevi e temporanei sconfinamenti alle vicine pianure tra Biellese e Verbano.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: