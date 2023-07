Super caldo anche in Grecia: anche oggi l’Acropoli di Atene verso la chiusura

MeteoWeb

L’Acropoli di Atene dovrebbe chiudere di nuovo oggi nelle ore più calde della giornata quando, secondo i servizi meteorologici, le temperature potrebbero raggiungere i +41°C in Grecia, colpita dall’ondata di caldo. Il sito classificato come patrimonio mondiale dell’Unesco e invaso dai turisti rimarrà chiuso tra le 11,30 e le 17,30 locali, ha annunciato il Ministero della Cultura che aveva già preso tale decisione ieri per le ore più calde della giornata. Da giovedì la Croce Rossa è dispiegata ai piedi dell’Acropoli per distribuire bottiglie d’acqua e aiutare i turisti che potrebbero essere vittime di colpi di sole o svenimenti. “Distribuiremo almeno 30.000 bottiglie d’acqua da mezzo litro al giorno“, ha detto all’AFP il presidente della Croce Rossa greca Antonios Avgerinos.

I visitatori sono stati vittime di disagi negli ultimi giorni, soprattutto in cima all’Acropoli dove erano venuti per ammirare il Partenone. Ieri il termometro e’ salito a 44,2 gradi a Tebe, nel centro del Paese, secondo l’Osservatorio nazionale di Atene. Le autorità greche hanno esortato la popolazione alla massima cautela nei movimenti e hanno avvertito dell’alto rischio di incendi. Anche diversi parchi e spazi verdi ad Atene rimarranno chiusi oggi, secondo una decisione delle autorità dell’Attica, la regione che circonda Atene.