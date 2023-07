Violento temporale sul Lago di Como: grossa colata di fango e massi a Dongo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La Lombardia è bersagliata dai temporali in questi giorni e le forti precipitazioni hanno ingrossato i corsi d’acqua. Nel Comasco, invece, a causa di un forte temporale avvenuto nel pomeriggio, si è verificata una colata di fango a Dongo. Il temporale, avvenuto nella zona dell’altolago, è stato particolarmente violento e localizzato: sono caduti 36mm di pioggia a Gravedona e 25mm a Dongo. A seguito delle piogge intense, una roggia è esondata, riempiendo di massi e fango una strada della località. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Sembra che le abitazioni non siano state danneggiate e che non ci siano feriti, ma le condizioni della strada, invasa da fango e massi, sono impressionanti, come testimoniato dalle immagini a corredo dell’articolo.

