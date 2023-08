Allerta Meteo, imponente fronte freddo verso il Sud: domani shock termico di -15°C, maltempo estremo con grandine e tornado

MeteoWeb

Il fronte freddo del ciclone che sta piombando sull’Italia alimentando maltempo estremo nel cuore del Mediterraneo è sempre più vicino al Sud, dove invece oggi fa ancora molto caldo. La temperatura, infatti, ha raggiunto +38°C a Siracusa e Foggia, +37°C a Cosenza, +36°C a Bari e Trapani, +35°C a Caltanissetta, +34°C a Reggio Calabria, Lecce e Brindisi, +33°C a Catania, Catanzaro e Lamezia Terme. Mentre la Slovenia è devastata da una catastrofica alluvione, in molte zone del Centro/Nord Italia il maltempo inizia a fare sul serio con forti temporali.

Al momento i fenomeni più intensi stanno colpendo il Piemonte, al Nord/Ovest, e l’Umbria e le Marche, al Centro Italia. Spettacolari le immagini satellitari che evidenziano l’estensione del fronte freddo dal cuore dei Balcani al Maghreb:

L’animazione satellitare evidenzia invece l’entità dei forti temporali che si stanno sviluppando in Piemonte, ma anche i fenomeni estremi sul Centro Italia e la pericolosissima nuova risalita temporalesca dell’alto Adriatico verso Slovenia e Croazia. Il movimento del fronte freddo dalla Sardegna verso il basso Tirreno, invece, è più lento e graduale: al Sud il maltempo arriverà in tarda serata (Sicilia occidentale e Campania) o addirittura domani mattina:

Nelle zone già attraversate dal fronte freddo, le temperature sono crollate. A Cagliari abbiamo appena +21°C in pieno giorno, Ancona è a +22°C, Arezzo a +20°C, Trieste a +19°C, Novara addirittura a +17°C. Quello di domani al Sud sarà uno shock termico pazzesco: le temperature diminuiranno in poche ore di 15°C rispetto ad oggi, piombando su valori tipicamente autunnali, di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo.

La causa di questa situazione è un fiume atmosferico che piomba sul Mediterraneo per il rallentamento della corrente a Getto: così il Jet Stream piomba proprio sull’Italia e sul Mediterraneo occidentale innescando fenomeni temporaleschi violentissimi che scaricano quantitativi pluviometrici enormi in poche ore nelle zone esposte, come accaduto in Slovenia.

Allerta Meteo, il forte maltempo delle prossime ore sull’Italia

Nelle prossime ore l’Italia sarà colpita dai fenomeni di maltempo più estremi. Oggi, in serata, avremo violenti temporali al Nord/Est, in modo particolare sul Veneto ma non solo, al Centro tra bassa Toscana, Umbria e Marche, e anche al Sud in Campania e nella Sicilia occidentale. Attenzione a temporali violentissimi, ancora, sulla Slovenia alluvionata e in Croazia, dove si ripeteranno trombe d’aria, grandinate e inondazioni:

Domani, sabato 5 agosto, sarà la giornata di maltempo più estremo nel nostro Paese, in modo particolare al Sud ma non solo. Nella notte e nella prima parte della mattinata avremo i fenomeni più estremi al Sud, nel basso Tirreno, tra Sicilia e Calabria dove si verificheranno temporali violentissimi con tempeste di fulmini, trombe d’aria, grandinate e nubifragi in modo particolare tra le isole Eolie, lo Stretto di Messina e la Calabria tirrenica. Ma il maltempo colpirà anche l’alto Adriatico, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, e il basso Adriatico, tra Molise e Puglia, con temporali molto forti sul Salento. Attenzione, sui Balcani, al maltempo in Serbia, Montenegro e Albania. In quest’area è altissimo il rischio di disastrose alluvioni:

Nel pomeriggio-sera di sabato il maltempo insisterà al Sud Italia con forti temporali su Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, localmente molto forti soprattutto in Puglia. Le temperature crolleranno su valori tipicamente autunnali, oltre 10°C sotto le medie del periodo:

Il freddo continuerà poi anche nei giorni successivi: domenica 6, lunedì 7, martedì 8 agosto, con temperature in ulteriore calo su tutto il territorio nazionale. Sarà un periodo molto fresco, una grande anomalia climatica nel cuore della stagione estiva.

Tornando al maltempo, attenzione ai fenomeni estremi delle prossime ore: protezione civile e aeronautica militare hanno diramato specifica allerta particolarmente pesante.

