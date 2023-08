Allerta Meteo, il Ciclone Rea sferza l’Italia: il maltempo flagella il Nord, allarme in Friuli Venezia Giulia

MeteoWeb

L’Italia è flagellata dal maltempo provocato dal Ciclone “Rea”: le piogge torrenziali stanno colpendo gran parte del Nord, in modo particolare la Lombardia dove nel varesotto dalla mezzanotte sono caduti 133mm di pioggia a Besnate, 129mm a Crosio della Valle, 96mm a Busto Arsizio, 93mm a Gallarate, 83mm a Varese. Le temperature sono crollate su valori tardo autunnali: a Varese abbiamo +13°C in pieno giorno, Milano è a +16°C mentre fa ancora caldo nel cuore della pianura Padana con +28°C a Mantova, +29°C a Suzzara, Sermide e Poggio Rusco e addirittura +30°C a Villa Poma e Gorgo di San Benedetto Po.

Forti temporali stanno continuando a colpire la Liguria: a Genova complessivamente sono caduti 330mm di pioggia da ieri, ma attenzione al Friuli Venezia Giulia dove alcune località hanno già superato i 120mm di pioggia e nel pomeriggio si verificheranno i fenomeni più estremi. L’ultimo aggiornamento delle immagini satellitari, infatti, evidenzia come una supercella temporalesca stia risalendo l’alto Adriatico diretta proprio su Friuli Venezia Giulia e Slovenia.

A Trieste sta già diluviando con temperatura crollata a +18°C e nel pomeriggio-sera proprio tra la fascia orientale del Friuli Venezia Giulia e la Slovenia sono attesi i fenomeni più estremi con oltre 200mm di pioggia. Altri forti temporali colpiranno Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: