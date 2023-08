Allerta Meteo Lombardia: codice giallo per rischio temporali oggi e domani

MeteoWeb

Maltempo nelle prossime ore in Lombardia: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione ha diramato alle 12 una nuova allerta meteo codice giallo per rischio temporali. Nel corso del pomeriggio di oggi “locali rovesci potranno attivarsi in Appennino e sulla fascia alpina e prealpina, anche a carattere temporalesco, con probabilità bassa di temporali forti e organizzati sui settori Retici centro orientali, molto bassa altrove e in generale esaurimento a inizio serata ovunque,” si legge nel bollettino.

Precipitazioni assenti nel corso della prima parte della giornata di domani, Ferragosto, “mentre dal pomeriggio sarà possibile l’attivazione di precipitazioni sparse a carattere di rovescio o locale temporale sui settori alpini e prealpini, poco probabili, ma non esclusi isolati rovesci o occasionali temporali in discesa sulla fascia pedemontana. I fenomeni andranno incontro a parziale cessazione in serata ma non in esaurimento sui settori occidentali, generalmente i fenomeni avranno probabilità bassa di temporali di forte intensità“.

