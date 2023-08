Allerta Meteo, maltempo estremo nel weekend su Francia, Spagna e Algeria. In Italia invece…

MeteoWeb

Dopo il forte maltempo di questa settimana, per l’Italia arriva un weekend caratterizzato da un richiamo nordafricano dal deserto del Sahara. Non sarà eccessivamente caldo, ma garantirà condizioni tipicamente estive, regalando un weekend di sole in tutto il Paese, con temperature miti gradevoli, adatte a qualsiasi attività all’aperto. Questa situazione sull’Italia si deve ad una violenta perturbazione proveniente dal Nord Europa che determinerà forte maltempo sull’Europa occidentale fino all’Algeria.

In particolare, l’area sarà colpita da forti temporali, con piogge torrenziali e furiose grandinate proprio nel corso del weekend. Dalla notte di sabato e prime ore del mattino di domenica 3 settembre, sarà interessata dapprima la Francia sudoccidentale ma i fenomeni saranno in rapida estensione nel corso della giornata sulla Spagna, in particolare mediterranea, e poi sulle Isole Baleari e sull’Algeria. I fenomeni saranno molto estremi: è alto il rischio nelle regioni mediterranee di trombe d’aria, grandinate e intensi colpi di vento con raffiche superiori ai 110-115km/h. Attenzione anche alle intense mareggiate che colpiranno le coste esposte.

