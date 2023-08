Allerta Meteo, settembre inizia con due violenti cicloni nel Mediterraneo: Sud Italia colpito in pieno

MeteoWeb

Il mese di settembre inizierà all’insegna del maltempo più estremo nel Mediterraneo. Sono infatti in arrivo due grandi tempeste, due violenti cicloni, che colpiranno dapprima Francia, Spagna, Portogallo, Marocco e Algeria nel weekend, e poi all’inizio della prossima settimana i Balcani, il Sud Italia e il Mediterraneo centrale. Le due tempeste saranno davvero violentissime: sono preannunciate da mappe dei modelli meteorologici con caratteristiche estreme, in alcuni casi di fondoscala.

Il primo ciclone sprofonderà nel Mediterraneo occidentale, sullo Stretto di Gibilterra e nel settore più orientale dell’oceano Atlantico già nel weekend, tra sabato 2 e domenica 3 settembre. La tempesta sarà molto vasta e coinvolgerà gran parte dell’Europa e del Nord Africa, facendo crollare le temperature fino a 12-13°C sotto le medie del periodo tra Portogallo, Spagna e Marocco. Il maltempo flagellerà dapprima la Francia, nelle prime ore di sabato 2 settembre, per poi estendersi a Spagna, Portogallo, Marocco e Algeria.

Successivamente, nella giornata di lunedì 4 settembre, mentre questo ciclone risalirà nell’oceano verso Nord, un’altra tempesta farò capolino sul Mediterraneo proveniente dai Balcani, coinvolgendo in pieno il Nord Italia. Intanto un promontorio anticiclonico sarà risalito dal Mediterraneo occidentale sull’Europa, dove farà molto caldo soprattutto in Francia. Ma tutte le attenzioni sono da rivolgere al ciclone che arriverà sull’Italia meridionale, provocando maltempo estremo nei primi giorni della prossima settimana.

Lunedì il maltempo sarà ancora isolato e parziale, ma i giorni “clou” per i fenomeni meteo estremi al Sud saranno martedì 5 e mercoledì 6 settembre. Per circa 48 ore avremo violenti temporali tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con particolare riferimento alle zone joniche di Calabria e Sicilia dove si verificheranno piogge torrenziali con temporali violentissimi. E’ alto il rischio di fenomeni di dissesto idrogeologico: massima attenzione.

