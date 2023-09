Allerta Meteo, conferme sul ciclone al Sud: arriverà lunedì sera dall’Albania

MeteoWeb

L’Italia sta vivendo un weekend prevalentemente stabile e soleggiato, con nubi sparse un po’ in tutte le Regioni ma senza precipitazioni degne di rilievo. Le temperature sono stabili, ancora estive, di poco superiori rispetto alla norma del periodo, mentre un violento ciclone sta colpendo Spagna, Portogallo e Marocco dove sono in corso violenti fenomeni di maltempo.

L’ultima immagine satellitare evidenzia chiaramente i forti temporali che stanno già colpendo Marocco, Spagna e Portogallo, mentre il contesto di variabilità è diffuso a tutto il resto del continente europeo con ampie schiarite ma anche molte nubi sparse:

Domani, domenica 3 settembre, il maltempo si intensificherà notevolmente nella Spagna mediterranea, dove avremo violentissimi nubifragi nella Regione di Murcia e nella Comunità Valenzana. Il maltempo coinvolgerà in ogni caso gran parte della penisola Iberica.

Dopodomani, lunedì 4 settembre, questa tempesta risalirà l’oceano Atlantico lasciando spazio alla risalita dell’Anticiclone Africano dall’Algeria al Mediterraneo occidentale, fin sull’Europa occidentale estendendosi fin sull’Inghilterra e addirittura in Irlanda. Dai Balcani, invece, arriverà nel Mediterraneo un altro violento ciclone che proprio lunedì sera dall’Albania e dalla Grecia si tufferà nel mar Jonio, dove poi rimarrà stazionario per circa cinque giorni alimentando forte maltempo soprattutto in Grecia, ma anche in Libia, su Malta e al Sud Italia.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli confermano le forti piogge che interesseranno le zone joniche di Calabria e Sicilia in modo particolare tra mercoledì 6 e giovedì 7 settembre.

