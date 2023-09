Allerta Meteo, FOCUS sul ciclone in arrivo al Sud Italia la prossima settimana: provocherà forte maltempo

MeteoWeb

Tornerà il maltempo la prossima settimana al Sud Italia, e sarà molto violento seppur limitato alle zone più estremamente sud/orientali del Paese. Le Regioni più colpite saranno Calabria e Sicilia, anche se qualche pioggia ci sarà anche in Puglia e Basilicata. Un violento ciclone proveniente dai Balcani si fionderà sul Mediterraneo tramite l’Albania e la Grecia piombando sul mar Jonio già nella giornata di lunedì 4 settembre, dove si approfondirà alimentato dall’energia fornita dalla calda superficie marina.

Così sullo Jonio questo ciclone diventerà una grande tempesta che rimarrà nelle acque del Mediterraneo per almeno cinque giorni, fino a venerdì 8 settembre compreso. Il ciclone genererà fenomeni temporaleschi molto violenti che si abbatteranno sulle zone joniche di Calabria e Sicilia in modo particolare tra mercoledì 6 e giovedì 7 settembre, quando piogge torrenziali sono attese sulle province di Crotone, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa.

Allerta Meteo, la traiettoria del ciclone in arrivo al Sud Italia tra 4 e 8 Settembre nelle mappe sinottiche di ECMWF

Ovviamente è una previsione a medio termine e per questo motivo è doveroso seguire i prossimi aggiornamenti con gli appositi bollettini meteorologici che su MeteoWeb saranno numerosi e approfonditi.

