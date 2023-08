Caldo: +37°C nella conca di Bolzano, zero termico a 4.900 metri sulle Dolomiti

MeteoWeb

L’ondata di caldo africano che ha i suoi massimi sull’Europa occidentale sta determinando temperature molto elevate sull’arco alpino. Oggi si registrano oltre +37°C nella conca di Bolzano ed in Bassa Atesina, con lo zero termico sopra le Dolomiti a 4.900 metri, il che mette in forte sofferenza i ghiacciai. La colonnina di mercurio a 3.000 metri è arrivata a +15°C. Ai 3.399 metri di Cima Libera, nel mondo alpinistico conosciuta come ‘Wilder Freiger’, la temperatura è di +15,4°C, valore che eguaglia il record del luglio 2015.

Ai 3.343 metri di Punta Penia in vetta alla Marmolada, dopo i +14,3°C di ieri pomeriggio, che rappresentano un nuovo record, oggi la temperatura è ‘scesa’ a +10°C. Flavio Tolin, membro dell’associazione MeteoTriveneto e ideatore del progetto che ha portato all’installazione di una stazione meteo in vetta alla Marmolada, spiega che “tra luglio e agosto, ai 3.343 metri, solo in un giorno si è avuta una temperatura per 24 ore sotto lo zero“. Nel mese di luglio, per 21 giorni la colonnina di mercurio non è scesa sotto lo zero e per sette giorni la massima è stata superiore ai +10°C. Ad agosto, la situazione non è cambiata e solo tre giorni si sono registrati valori preceduti da segno negativo.

Tolin fa anche un’importante precisazione: +18°C non sono mai stati registrati in vetta alla Marmolada, nonostante i titoloni di molti giornali nella giornata di oggi. “I dati che alcune testate hanno pubblicato con titoloni enormi e fuorvianti, buoni solo ad ottenere dei click, sono inerenti alla stazione meteo di MeteoTrentino Sass De Mul a quota 2.606 metri – spiega Tolin -. Per la precisione ieri sono stati rilevati +17,9°C di massima alle 13:15 quindi quello dei +18°C è un dato assolutamente vero ma per 2.606 metri, totalmente fasullo per quota 3.343 metri, dove sono presente solo io con la stazione metereologica di MeteoTriveneto“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: