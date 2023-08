California: trovato laboratorio illegale che ospitava agenti batterici e virali e topi geneticamente modificati

MeteoWeb

Le autorità locali e federali hanno trascorso mesi stanno conducendo un’indagine su un magazzino, che doveva essere vuoto, nella contea di Fresno, in California. Gli inquirenti sospettano fosse sede di un laboratorio illegale senza licenza pieno di topi da laboratorio, rifiuti medici e materiali pericolosi. Il Dipartimento di Salute Pubblica della Contea di Fresno ha dichiarato di stare “valutando le attività di un laboratorio senza licenza” a Reedley, come ha dichiarato l’assistente direttore del Dipartimento di salute, Joe Prado, in una dichiarazione di giovedì scorso.

Tutti gli agenti biologici sono stati distrutti entro il 7 luglio a seguito di un processo di abbattimento legale da parte dell’agenzia. “La valutazione ha richiesto il coordinamento e la collaborazione con più agenzie federali e statali per determinare e classificare i contenuti biologici e chimici in loco, oltre a valutare l’autorità giurisdizionale in questa situazione unica,” ha aggiunto Prado.

L’indagine sul laboratorio illegale in California

Secondo i documenti del tribunale, i funzionari avevano ispezionato il magazzino già il 3 marzo per violazioni delle leggi edilizie e avevano trovato varie sostanze chimiche in fase di stoccaggio. Il 16 marzo, un’ispezione da parte dei funzionari della sanità pubblica della contea avrebbero rivelato dispositivi medici che si pensava fossero stati sviluppati in loco, come i test di gravidanza e test anti-Covid. “Alcune stanze del magazzino contenevano diversi liquidi e vari apparecchi,” si legge nei documenti del tribunale e che: “Fresno County personale della sanità pubblica ha osservato anche sangue, tessuti e altri campioni di fluidi corporei e sieri; e migliaia di fiale di liquidi non etichettati e sospetto materiale biologico.“

Nelle stanze di magazzino c’erano agenti virali e batterici e anche fluidi non etichettati

Darren Fraser del MidValley Times ha riferito all’inizio di questa settimana che l’edificio è stato gestito illegalmente dall’ottobre 2022 da Wang Zhaolin della società Prestige Biotech. I funzionari della città di Reedley hanno chiamato i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’FBI, lo State Department of Toxic Substances Control (DTSC), lo State Department of Health, il California Department of Public Health (CDPH) e la Contea di Fresno Dipartimento di sanità pubblica (FCDPH).

“I funzionari e il personale di Reedley di CDPH e FCDPH hanno eseguito un mandato il 16 marzo per ispezionare il magazzino, localizzato in 850 I Street”, ha riferito il MidValley Times. “Secondo una dichiarazione di Humero Prado, vicedirettore della sanità pubblica della contea di Fresno, depositata presso la corte superiore, gli investigatori hanno scoperto che una stanza del magazzino era utilizzata per produrre test per COVID-19 e test di gravidanza. In altre stanze, gli investigatori hanno trovato campioni di sangue, tessuti e altri fluidi corporei. Hanno anche trovato migliaia di fiale che contenevano fluidi non etichettati“. E hanno trovato 900 topi geneticamente modificati, progettati per catturare e trasportare COVID-19, che vivono in condizioni “disumane“. Ben 773 dei topi hanno dovuto essere soppressi e i funzionari hanno trovato altri 178 topi già morti.