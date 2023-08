Clima, mortalità da fenomeni meteo in netto calo nonostante un enorme aumento della popolazione

MeteoWeb

“Gran parte della conversazione sul riscaldamento globale è enormemente esagerata”. È quanto scrive in un articolo Bjorn Lomborg, ambientalista danese, Presidente del think tank Copenhagen Consensus Center ed ex Direttore dell’Environmental Assessment Institute (EAI) del governo danese. Nell’articolo, Lomborg si definisce uno “scienziato sociale concentrato sull’economia di questo problema, non uno scienziato”. “Esiste una disputa scientifica sulla misura in cui il riscaldamento globale è causato dall’uomo. Non interverrò in questa controversia, se non per ammettere che il riscaldamento globale è reale, in una certa misura causato dall’uomo, e un problema serio. Il grado di gravità è ovviamente importante da affrontare. Penso che si possa facilmente dimostrare che il cambiamento climatico, per quanto grave, non è una meteora gigante in arrivo” in grado di far finire il mondo, sostiene Lomborg.

L’ambientalista parla poi della narrazione catastrofista legata al clima, dominante sui media, secondo cui ogni evento meteo estremo che avviene è da ricondurre al cambiamento climatico, che li starebbe rendendo più forti e frequenti, e secondo cui il cambiamento climatico stesso è una minaccia esistenziale. Lomborg parla del “presunto aumento delle “super tempeste” come gli uragani più forti”. “Cosa sappiamo in realtà? Il numero annuale di uragani che hanno toccato terra negli Stati Uniti dal 1900 è leggermente in calo, non in aumento. Lo stesso vale per i grandi uragani (categoria tre e superiori) che colpiscono gli Stati Uniti. Vediamo la stessa cosa se guardiamo ai dati mondiali per l’energia totale degli uragani nell’era dei satelliti, 1980-2022. In effetti, il 2022 è stato il secondo anno più basso registrato. L’avete sentito da qualche parte? No, perché non si adatta alla narrativa dominante”, afferma Lomborg.

“E il presunto aumento degli incendi dovuto al cambiamento climatico? Un tipico esempio è stata la copertura mediatica degli incendi boschivi in Australia nel 2019 e nel 2020, che ha lasciato ai lettori e agli spettatori l’impressione che quasi tutta l’Australia stesse bruciando. Guardando le immagini satellitari, tuttavia, era chiaro che si trattava di uno dei livelli più bassi mai registrati per l’Australia nel suo complesso. Per quanto riguarda la quantità di area bruciata a causa di incendi a livello globale, i dati satellitari mostrano un drastico calo negli ultimi 25 anni. Riviste come Science e Nature hanno trattato questa storia, ma non è quello che si vede in televisione o si legge sui giornali”, continua l’ambientalista.

Mortalità a causa del clima

“Uno dei motivi per cui è così difficile avere una conversazione sensata sul clima è perché tendiamo a parlare solo di ciò che farà il clima, non di ciò che faranno gli esseri umani. Rimanendo sull’esempio degli incendi, gli incendi stanno diminuendo perché gli esseri umani sono intelligenti e cercano attivamente di sopprimere gli incendi. Gli esseri umani hanno una meravigliosa capacità di adattarsi alle circostanze e dovremmo includere questo fatto nella conversazione sul clima”, sostiene Lomborg.

“Quante persone muoiono complessivamente a causa del clima, cioè a causa di inondazioni, siccità, tempeste, incendi e temperature estreme? Negli anni ’20, ogni anno morivano in media circa 500.000 persone a causa del clima. Guardando le medie nei decenni successivi – il numero oscilla parecchio di anno in anno – c’è stato un drastico calo. Negli anni del 2010, il numero medio di persone che muoiono ogni anno a causa del clima era di 18.000 e nel 2022 quel numero è sceso a circa 11.000. Questa tendenza al ribasso non si adatta alla narrativa allarmista, quindi ovviamente non ne sentiamo mai parlare”, sottolinea Lomborg, commentando il grafico seguente.

Da sottolineare che nel XX secolo, l’aumento della popolazione mondiale è stato elevatissimo: nel 1900, gli abitanti della Terra erano 1,6 miliardi, nel 2013 erano più di sette miliardi. Secondo l’ONU a metà del secolo saremo circa 9-10 miliardi, cioè circa 2-3 miliardi di persone in più rispetto a oggi. Il grafico precedente dimostra il forte calo nello stesso periodo delle morti correlabili al clima. La diminuzione è ancora più evidente se i dati del grafico sono normalizzati per la popolazione mondiale.

Perché il numero delle vittime legato al clima è diminuito così drasticamente? “Un grande motivo per cui meno persone muoiono è che nell’ultimo secolo siamo diventati più ricchi. Per questo motivo, abbiamo le risorse per sviluppare una tecnologia migliore, che consente migliori capacità di previsione. Questo non ha nulla a che fare con il clima, ma con la capacità di adattamento degli esseri umani. La lezione da trarre da ciò è che se un Paese vuole ridurre il numero dei suoi cittadini che muoiono a causa del clima, dovrebbe perseguire lo sviluppo economico e tecnologico”, afferma ancora Lomborg.

“Sempre a causa della capacità di adattamento degli esseri umani, il costo globale dei danni climatici in percentuale del PIL è in calo dal 1990. Il motivo per misurare questo costo in termini di PIL è perché, ad esempio, se si dispone del doppio di case in una zona che si allaga, il danno sarà doppio. Questa è una conseguenza non del clima, ma del fatto che le persone che vivono in quella zona sono molto più ricche”.

Le politiche climatiche

Considerando la capacità di adattamento dell’uomo, “possiamo iniziare a capire perché così tante delle attuali politiche climatiche sono così mal concepite”, continua Lomborg. Parlando del rischio dell’innalzamento del livello del mare, l’ambientalista evidenzia che è “un problema che sappiamo come affrontare. Gli esseri umani non staranno sulle spiagge per 80 anni a guardare l’acqua salire finché non annegheranno. Ci adatteremo alle nostre mutevoli circostanze, come abbiamo fatto in passato. Prendiamo l’esempio dell’Olanda, che si trova sotto il livello del mare ed è famosa per il suo sistema di dighe che la preservano dalle inondazioni. L’aeroporto di Schiphol ad Amsterdam, il quattordicesimo aeroporto più grande del mondo, si trova sulla terraferma che un tempo fu anche il luogo di una grande battaglia navale, la battaglia di Schiphol. In altre parole, gli olandesi hanno attuato una politica che ha funzionato”.

“Ci sono molte politiche attuali, invece, che non funzionano”, evidenzia Lomborg. “Molte persone oggi hanno un’aspettativa molto irrealistica per quanto riguarda l’energia rinnovabile. Nel 1800, si stima che le fonti rinnovabili producessero il 94% dell’energia mondiale. Un’eccezione a questo era la Gran Bretagna, che stava iniziando la sua rivoluzione industriale e si stava rivolgendo al carbone per l’energia. Per i due secoli successivi, la maggior parte dei Paesi ha abbandonato le energie rinnovabili. Perché? Perché le energie rinnovabili sono difficili da prevedere, difficili da sfruttare e producono una quantità relativamente piccola di energia. Intorno al 1970, la produzione di energia rinnovabile in tutto il mondo ha toccato il minimo al 13 o 14%, ed è rimasta a quel livello fino al 2015 circa. La maggior parte di quel 13-14% si trovava in Paesi poveri che bruciavano ancora sterco, cartone e legno per produrre energia. E da allora, nonostante tutte le azioni governative sul cambiamento climatico, comprese trilioni di dollari di spesa, la produzione di energia rinnovabile è aumentata solo fino a quasi il 16% nel 2021. Anche nell’improbabile eventualità che ogni nazione si unisca a questo sforzo – non solo gli Stati Uniti e i Paesi dell’Europa occidentale, ma anche la Cina, l’India e i Paesi dell’Africa – probabilmente aumenteremo questo numero fino a un massimo del 30% entro il 2050”, sostiene ancora Lomborg.

“Spesso si afferma che è possibile raggiungere il 100% o “net zero” entro il 2050, ma è altamente improbabile, principalmente a causa dell’incredibile costo e del danno economico che provocherebbe. Secondo un recente studio su Nature, ottenere una riduzione delle emissioni del 20% entro il 2050 costerebbe a ogni americano 75 dollari a persona all’anno, e da lì i costi aumenterebbero in modo esponenziale. Una riduzione del 40% costerebbe circa 500 dollari a persona all’anno. Il 60% costerebbe 2.000 dollari a persona all’anno; e l’80% costerebbe 5.000 dollari a persona all’anno. La maggior parte delle persone non sarebbe in grado o non sarebbe disposta a spendere quella somma di denaro, per non parlare del fatto che è improbabile che voti per coloro che sostengono queste politiche”, conclude Bjorn Lomborg.