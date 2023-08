Incidente sul Mangart: celebrati i funerali dei finanzieri a Tarvisio

MeteoWeb

Oggi si sono celebrati a Tarvisio i funerali solenni di Giulio Pacchione, 28 anni di Silvi Marina (Teramo) e di Lorenzo Paroni, 30 anni, di Montereale Valcellina (Pordenone), i due finanzieri morti durante una scalata di esercitazione sulle Alpi Giulie. I feretri sono stati portati in spalla nella chiesa di San Pietro e Paolo, avvolti nel tricolore, dai colleghi del Soccorso Alpino e disposti in picchetto davanti all’altare.

Presenti alla cerimonia il sindaco di Tarvisio Lorenzo Zanette con accanto il ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il governatore della Regione Massimiliano Fedriga, il Comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro ed i vertici locali delle Fiamme Gialle. Dopo i vari interventi e un messaggio dell’Arcivescovo Metropolita di Udine Andrea Bruno Mazzocato che si è rivolto ai parenti affinché affrontino “questa morte dei loro cari con animo più forte del dolore“.

Il ministro Giorgetti ha detto, rivolgendosi ai genitori: “Non siete soli in questi momenti e non lo sarete in futuro, perché le istituzioni per voi ci saranno sempre“. Il ministro Giorgetti ha aggiunto: “Siamo numerosi qui proprio per testimoniare il sostegno alle famiglie di due valenti servitori dello Stato, ma anche per esprimere cordoglio alla Guardia di Finanza. Dobbiamo riconoscenza a quanti, come Giulio Alberto e Lorenzo, hanno scelto di mettersi al servizio dei cittadini, per garantire la loro sicurezza“. Il funerale si è concluso con la preghiera del finanziere e un lungo applauso che ha accompagnato i feretri, all’uscita dalla chiesa.