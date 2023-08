Maltempo, forti temporali in Piemonte: disastro a Bardonecchia, si temono morti | LIVE

MeteoWeb

Il maltempo che sta colpendo il Piemonte con forti temporali nelle zone interne ha provocato un disastro questa sera a Bardonecchia. Non sono chiare le cause della colata di fango che ha travolto la nota località turistica del torinese: in paese non ha piovuto in modo significativo e non ci sono dati pluviometrici che indicano accumuli importanti nelle vicinanze, se nkn i 26mm di Coazze che però non possono certo influire su Bardonecchia.

Probabilmente un forte temporale a monte del paese, o una frana (sono le due ipotesi al momento), ha determinato l’improvvisa ondata di piena della Dora di Bardonecchia che è esondata nel pieno del dentro abitato, travolgendo tutto. Si è scatenato subito il panico: il Comune ha attivato il Centro operativo comunale della protezione civile chiedendo l’intervento dei soccorritori: stanno accorrendo sul posto ambulanze del 118, squadre dei vigili del fuoco, carabinieri e polizia.

Secondo le prime testimonianze, Bardonecchia sarebbe isolata e in blackout elettrico: l’ingresso al paese è bloccato e dai rubinetti delle abitazioni non scende acqua. “Un disastro, la macchina è distrutta ma l’importante è che stiamo tutti bene” scrive sui social network Anna, mentre Maurizio segnala “Via Einaudi piena di detriti“. “Ho sentito un boato tremendo, è esondato il vallone del Frejus” scrive invece Marco. “Non andate a Bardonecchia perchè è esondato il rio Merdovine, fate attenzione” ha comunicato l’ufficio turistico di Oulx.